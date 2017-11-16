〈台北都會〉北北基好玩卡 無限搭北捷雙北公車

2017-11-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市觀光傳播局攜手新北市觀光旅遊局、基隆市交通旅遊處合作，推出「Taipei Fun Pass北北基好玩卡」，無限搭乘台北捷運、雙北公車，並網羅十二處熱門景點，持卡便能暢遊北北基，最高省下六成旅費，昨起開賣，目標發行銷售十萬張，盼藉此吸引更多自由行旅客。

北市府一樓大廳昨舉行好玩卡開賣記者會，台北市副市長陳景峻、新北市觀光旅遊局專委陳靜芳、基隆市交通旅遊處副處長王英哲等人出席造勢，北市吉祥物「熊讚」也現身強力代言，透過一卡帶動三市觀光景氣。

觀傳局指出，「Taipei Fun Pass北北基好玩卡」分為無限暢遊卡與交通暢遊卡，無限暢遊卡參考世界各大城市Day Pass，例如首爾探索卡、關西周遊卡，可不限次數搭乘台北捷運、北市與新北市公車及五條台灣好行路線。

無限暢遊卡 網羅十二熱門景點

無限暢遊卡分為一日券、二日券與三日券，售價為一千二百、一千六百及一千九百元。三日券還能暢遊十二處景點，包括台北一○一觀景台、故宮博物院、士林官邸正館、淡水漁人碼頭渡輪、金瓜石黃金博物館、野柳地質公園、朱銘美術館等票券，總值達二一七○元。

好玩卡附優惠手冊 店家送好康

觀傳局表示，好玩卡附贈優惠手冊，超過兩百個店家提供不同優惠，包含點水樓小籠包買一送一、花間蜜蔬食料理餐廳憑卡送鬆餅等，其中持無限暢遊卡還能免費兌換李亭香餅店姻緣餅一組。