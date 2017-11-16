〈台北都會〉活化市有資產 閒置空間查詢上線

2017-11-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕市府財政局為活化市有資產，建置「台北市市有閒置空間整合查詢平台」，並於十月卅日開始上線測試。財政局長陳志銘表示，北市府過去很多市有空間都只能養蚊子，因此希望建置平台後，開放給民眾閱覽，今年底也會釋出部分市有資產，讓社區集思廣益要做甚麼公益設施。他也提到，市府能掌握的閒置市有資產有限，也歡迎民眾當起「糾察隊」，向財政局提報，讓市有資產地圖更加充實。

目前有82筆閒置土地 39處閒置建物

閒置空間查詢平台目前共有八十二筆閒置土地及卅九處閒置建物，陳志銘表示，閒置空間查詢平台可以讓民眾找到自己身邊的閒置建物，就可以透過一九九九向市府提案要如何活化，經過資產活化小組審核後就可以利用；而政府不會出資修復，需由申請單位維護。

對於可以怎麼利用，陳志銘解釋，政府理想是具有公益性的非營利場所，比如說社區認為當地缺乏里民活動中心或老人共餐據點，若有畫家想要申請當個人工作室，那麼就需開放時段讓民眾參觀。他說，若民間想要做營利場所，只要使用分區准許也可以談，但就會是有償撥用，但民眾修繕成本可以折抵租金。

陳志銘認為，民眾要用大規模的建物跟土地有難度，尤其使用分區屬於公用事業設施的土地，因此料想民眾應該會鎖定小坪數的老舊閒置建物。