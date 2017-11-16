〈台北都會〉大巨蛋同意書 遠雄：內容確為雙方協調

2017-11-16

趙藤雄親率隊送交至市府

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕柯市府、遠雄表面為大巨蛋劍拔弩張，柯也高調稱自己「不會因為選舉到了就退讓」，卻屢傳私下喬「蛋」。繼傳出前法務局長楊芳玲因拒簽同意書，和柯產生嫌隙，昨再爆出該同意書根本是由市府、遠雄高層共同「喬」出來。市府發言人劉奕霆昨證實，同意書是由遠雄董事長趙藤雄親率隊，提送至市府，但強調雙方沒有討論內容；但遠雄發言人楊舜欽卻證實，同意書內容確實雙方有協調。

日前民進黨市議員許淑華質詢時拿出資料，指去年市府揚言公安改善最後期限到九月八日，否則就解約，但柯表面放話解約，卻在解約期限前私下指派市長室主任蔡壁如與趙藤雄密會，拜託遠雄趕快給市府改善同意書，市府才能定調不予解約「續建」。但市長柯文哲卻對外不斷強調，同意書是遠雄單方面提送。

時隔將近兩週，昨爆出同意書竟是由市府、遠雄雙方花了一個上午，將同意書一個字一個字寫出來，趙藤雄也在場，甚至吃了市府準備的便當。

對此，市府、遠雄雙方皆證實有此會議。據了解，遠雄董事長趙藤雄九月七日上午率公司經理團隊湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽和林金城前往北市府，與市府兩位副市長鄧家基、陳景峻、市長室辦公室主任蔡壁如、時任市府發言人林鶴明及時任大巨蛋律師團、廉政委員袁秀慧排排坐，時任法務局長楊芳玲則未參與。

市府︰有遞交但沒討論內容

劉奕霆昨證實，去年九月七日上午遠雄確實由董事長趙藤雄率隊，到市府來遞交同意書，因時間接近中午，才會一起用餐，並兩度強調雙方沒有討論同意書內容；他最後說，市府正在整理去年九月初所有府內會議，近期內會公開說明。

而遠雄發言人楊舜欽接受電訪時態度低調，他僅說，當天遠雄出席的人員，都是同意書上簽名的人，同意書內容確實雙方有協調，便不願再多談。

陳景峻︰再找趙藤雄 需考慮

對於大巨蛋風波持續延燒，市長柯文哲日前在議會市政總質詢時表示，趙藤雄交保後「休息夠了」，將請副市長陳景峻找趙進台北市政府說清楚。不過，陳景峻昨受訪時與柯不同調，他表示，聽說趙藤雄身體不好，現在找趙會引起不同解讀，他要考慮一下，「人的問題小心一點比較好」。

陳景峻強調，只要是遠雄集團的代表來開會都能代表遠雄，是否需要趙藤雄本人，還是要考慮一下，他希望不要引起情緒反應，而是依法把事情處理完。上週他與遠雄碰面，遠雄對一些細節有疑義，應該充分溝通，若無法有共識就由中央釋疑。