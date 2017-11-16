〈台北都會〉疑服健康食品致死 議員促衛局稽查

2017-11-16

記者聯絡2業者皆未回應

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市黃小姐控訴直銷商對母親洗腦，使得母親向兩家業者購買近百萬元的來路不明食品，長期服用後引發敗血症、酸中毒致死。她質疑是無良食品害命，痛斥業者打著健康食品名號大肆推銷；新北市政府衛生局昨到販售據點稽查卻撲空，記者撥打兩家業者電話，都未獲回應。

新北市議員黃俊哲昨陪同黃小姐召開記者會。黃小姐指控說，母親患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，按時看診、服藥，病情控制得宜，但受到直銷商鼓吹，分別向兩家通路商購買所謂的「健康食品」，總價值近一百萬元，未料母親在十月九日因全身癱軟而送醫急救，十二日病情惡化昏迷，引發敗血症、酸中毒、腎功能不全等症狀，最後宣告不治，她懷疑母親是被無良食品害命。

黃俊哲表示，坊間所謂的「健康食品」琳琅滿目，主管機關放任業者以不當手法大肆推銷，但濫用卻可能危害健康，他要求消保官及衛生局加強稽查，也呼籲行政院公平交易委員會介入調查。

衛生局食品藥物管理科科長劉君豪表示，到兩家業者的銷售據點稽查都大門深鎖，將再到其他經銷商抽查，依規定，食品的外包裝如果沒有「小綠人」標章，就不能稱為健康食品。

劉君豪表示，十月廿五日曾到其中一家業者舉辦的說明會現場稽查，未當場查獲販售藥品，一般食品的標示也符合規定，但其中一款的「美國有機SOD束絲藻」廣告海報違規，宣稱具有刺激幹細胞釋放、再生、回春能力、有助抗憂鬱、提升注意力等功效，已涉及醫療效能，通知業者陳述意見，將依違反食品安全衛生管理法開罰六十萬至五百萬元。