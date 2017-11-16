〈台北都會〉基隆壯觀里社區管線漏水 年多付170萬

2017-11-16

市長要求建商、水公司踹共

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員秦鉦指出，壯觀里社區一年的漏水金額高達一七○萬元，由住戶來負擔很不合理，要求市府代位求償。市長林右昌表示，市府將立即要求水公司與建商出面協調解決。

市議員秦鉦昨天在施政總質詢有關高地供水問題，他指出，安樂區壯觀里，當初建商規劃有第一、第二加壓站和配水池，結果實際只有一個加壓站，社區內管線因壓力太大經常爆管，造成嚴重漏水。

據他統計，壯觀里二千多戶，社區管線從民國九十四年開始陸續漏水，過去五年每期（二個月）漏水平均一萬一千多度，漏水量節節高升，今年九月的漏水量達四萬六千多度，每期平均漏水達二萬八千多度，是過去的兩倍，預估今年住戶額外負擔漏水費達一七○萬元。

秦鉦並拿出住戶的水費單，家中用水僅十一度，漏掉的水卻是廿一度，除擔心這些漏水造成路基流失，對住戶也很不合理。

市長林右昌表示，該案協調多次，當初建商興建社區所提的供水計畫，都經自來水公司審核，是經由緊急供水審核通過的，水公司和建商都有責任。他也認為一期漏水四萬多度，實在太離譜，市府會立即出面並要求水公司和建設公司，必須出面解決。

自來水公司第一區管理處副處長郭得祿表示，社區內管線應由建商或社區維護，為解決高地供水問題，未來高地新建的社區管線由水公司直接接管，既有社區研議由水公司代管。