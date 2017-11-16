〈台北都會〉舉債藏基金 議員要先審「小金庫」

2017-11-16

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲日前高調砲打中央前瞻建設、評論高雄舉債，強調今年不舉債。不過，柯市府明年度公共住宅、市場改建等重要政策性預算卻要由各特種基金支付，還要利用基金舉債。民進黨議員許淑華批，北市舉債大都隱藏在基金，帳面數字漂亮、議會卻難以審查，將要求市府公開基金使用細目；許更直言，今年要先審基金、再審總預算。

主計處︰僅有少部分政策會先動支

對此，主計處副處長李奕君回應，特種基金編列都有考量政策推動。財政局副局長陳志銘則解釋，特種基金編列也都有送預算書至議會審查，僅有少部分政策會先動支基金彈性執行，但決算也會送議會審查。

特種基金預算彈性有別於一般公務預算，通常由各單位執行完畢後才併決算審查，由於編列基金時不須載明細項，還可「先斬後奏」，動支彈性高，常遭批為市府的「小金庫」。

據台北市一○七年度地方總預算案總說明，北市預算支出一八四六．三二億元，其中有四成將撥充北市卅一個各類特種基金，共計七五八．七二億元。

民進黨議員許淑華指出，市府近年來把特種基金做為規避議會監督的金庫，許多重大政策未向議會說明，就先用基金執行後，再併隔年度決算處理，最後僅剩幾筆數字，難以監督；柯市府講求公開透明，最起碼預算不該以暗度陳倉方式動支，今年將要求先審查一○六年度基金、再審總預算。

許也舉例，柯市府強調今年不舉債，但公共住宅政策就由台北市住宅基金舉債，市府總預算案帳面數字漂亮，支出項目看似減少，但許多舉債均藏在基金中，議員審查還要逐項調閱資料，預算審查難度很高。

北市議會國民黨團書記長陳永德也直言，很多政策性買票、擴大辦理政策都潛藏在基金內。