〈台北都會〉柯惹怒藍綠 議長罵︰全省鬥完鬥議會

2017-11-16

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲前天議會市政總質詢，被民進黨市議員周柏雅質詢雙城論壇講稿疑雲，火藥味十足，柯文哲卻嗆議會民進黨團「要不要處理」，還說「今天到此為止」，令議事提早散場。民進黨團昨譴責柯文哲無權指揮民進黨做事！要求柯文哲立即向周柏雅道歉！議長吳碧珠也在議場譴責柯不尊重議會，還說：「你（柯）不可以全省鬥透透，來鬥議會！議會是監督立法機關，不是被你羞辱的地方！」傍晚柯文哲則透過北市府表達歉意。

議員︰頻嗆議員不尊重 應道歉

議會昨下午大會審理預算，柯文哲不用出席，由副市長鄧家基等官員代表，但藍綠市議員隔空譴責柯文哲前天發言。周柏雅還原，「今天到此為止」首先由市長講出，他才對主席副議長陳錦祥說：「我們就尊重市長，質詢到此暫告一段落。」

吳碧珠聽了直說，這句話不對、犯兵家大忌，就像柯文哲無主席職權，日前卻對民進黨市議員王世堅說「（質詢）時間到了」；「府會關係要好，你（柯）自己本身要好好做修養。」

民進黨市議員李慶鋒也發難，指柯文哲不尊重議員法定職權、黨團、議會整體，議員向選民負責，不一定要受黨或黨團指揮；前天周柏雅質詢，柯文哲卻問民進黨團：「要不要處理？」非常不尊重又羞辱黨團，「他（柯）忘了自己是無黨籍市長，他不是民進黨籍市長！」並要求鄧家基嚴肅傳達。

吳碧珠回應：「最近發生很多問題，我也覺得非常不舒服。」如議員開違建協調會，登錄每個名字、案件，市長不要以威脅語氣公布名單、對付議會，一副「誰怕誰」；「你（柯）不可以全省鬥透透，來鬥議會！議會是監督立法機關，不是被你羞辱的地方」、如果要決裂挑起戰火，「那市長自負完全責任，議會就好好做監督角色。」

國民黨議員吳世正指出，柯文哲日前還嗆國民黨市議員郭昭巖「這不是你的專業」。他表示，行政向立法部門負責是基本ABC，但柯文哲多次不答覆，抓頭抓癢抓身體反正抓不停，能躲就躲、能撐就撐；對自己講的話支支吾吾、不太記得，規避市長答詢責任；柯市府應道歉。

稍晚民進黨團發聲明稿，嚴正譴責柯文哲不尊重黨團、要求立即向周柏雅道歉，並指無黨籍柯文哲更無權指揮民進黨做事、別身分錯亂；再批柯文哲數度於議會反質詢、揶揄議員、嗆聲議員、藐視議會。

市府︰市長道歉 未來會虛心接受指教

對此，北市府發言人劉奕霆回應，柯文哲尊重議事規則、議員質詢內容；前天發言造成議員與議會不當感受，柯文哲亦深表遺憾與歉意，未來議會備詢，亦虛心接受議員批評與指教。