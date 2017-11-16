〈北部〉玉里稻米穗上發芽 農嘆賠慘了

2017-11-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1011豪雨已過了一個月，花蓮多項農作物可獲得災害救助，但稻米沒列入現金災害救助名單，最近花蓮最大米倉玉里鎮，包括春日、德武等部落都傳出有稻米穗上發芽，導致稻穀成為「空包彈」，春日部落農民蘇宗富說，他的田大約有八、九成穀子都發芽，嘆「發芽就沒有人要」、「賠慘了」！

包括農糧署東區分署、花蓮區農業改良場專家、玉里鎮長龔文俊、立委徐榛蔚等，昨前往蘇宗富等多位受災農戶的水田勘查。蘇說，他在部落種稻五公頃多，八成穀子都發芽了，有些芽都超過一公分了，擔心政府不收災害穀會血本無歸。

連日降雨土太軟 耕耘機無法收割

今年玉里鎮二期稻作栽種面積約三千二百公頃。鎮長龔文俊說，本次初估受災面積約廿公頃，由於連日降雨田土太軟，耕耘機也無法進入收割，導致收割時間推遲，如降雨情況持續，發芽可能愈來愈嚴重，估計受災面積還會增加。

不過，農糧署、農改場等專家現場看後，依稻米成熟度及出芽情況判斷，認為可能和十月豪雨差距時間太久，豪雨應非致災主原因。農糧署東區分署則強調，鎮公所及農政單位勘災小組如確定受災，災害穀收購可隨時啟動，收購價每公斤廿．六元至廿二元，每公頃收購上限四千七百公斤。

農糧署也表示，提報天然災害救助需有「致災原因」，農民表示損失與連日降雨有關，為此將會跟氣象局調最近降雨天數、雨量等資訊，作為救助審查依據。

農糧署副分署長陳吉村說，今年花蓮二期稻作共有七七○件、二四九六公頃的水稻投保收穫保險，經查玉里鎮有龍鳳甲運銷合作社、玉溪地區農會等輔導在地農友投保，投保面積約一百多公頃，這次受災戶是否有投保還待調查。

他說，理賠標準是玉里鎮今年二期稻作取樣田平均收穫量，少於玉里鎮最近五年二期作平均值的八十％，保險公司即理賠短缺的收穫量，每公斤賠廿三元，視保險費率決定理賠比例，以玉里二個契作單位的保險費率都是保六十五％，因此每公斤賠十四．九五元，也因此天然災害需具有「普遍性」，個案或零星損失不賠。