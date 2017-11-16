〈北部〉七星潭野狗追逐遊客 擬捕捉

破壞風景區形象 議員憂影響觀光
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議會定期大會昨天由縣府觀光處進行工作報告，縣議員余夏夫針對遊客反映七星潭風景區到處是野狗，不時追逐遊客，造成人心惶惶，要求縣府必須立即改善，以免影響七星潭的觀光發展。
縣府觀光處代理處長彭偉族表示，七星潭風景區野狗確實很多，多次派人前往了解，族群數量愈來愈多，估計已逾卅隻，且有愛狗人士固定投放飼料餵養，擔心捕捉引起抗議，但現在已危及遊客及民眾安全，將協調農業處共同捕捉及處理。
農業處表示，將先清查野狗數量，再提供觀光處合適的捕捉方式，並呼籲民眾不要餵養，遊客也不要隨意丟棄未吃完的食物，以免野狗愈聚愈多、抓不勝抓。
縣議員余夏夫指出，七星潭風景區是花蓮著名的觀光景點，遊客人數僅次於太魯閣，近來不斷有民眾反映，整個自行車道沿線隨處可見野狗成群，遊客擔心被咬，必須繞道而行，重要的風景區野狗成群出沒，不但破壞形象，恐將影響遊客前來旅遊的意願。
彭偉族說，事實上野狗出沒的狀況，已有遊客多次反映，派員前去觀察發現，野狗數量逾卅隻，分成四至五群，不少還是剛分娩完的母狗，為了保護小狗，見到遊客格外凶猛，觀光處原有意捕捉，但愛狗人士不斷關心，甚至還有人每天揹來大批飼料餵養，讓觀光處相當頭疼，將會同農業處商討如何處理野狗的辦法。
七星潭林姓村民說，這些野狗的食物來源不虞匱乏，除了有人固定餵養外，遊客買了攤販的各式小吃後，吃不完就亂丟或餵狗，導致野狗數量愈來愈多。