〈北部〉宜蘭閒置工業用地 擬開徵荒地稅

2017-11-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨天首次走進縣議會施政報告，他再次為農地政策辯護，強調「依法行政」，是為了保障人民權益；另，考慮對閒置的工業用地開徵荒地稅。

宜蘭縣議會昨進行縣長施政總報告，陳金德說，農地非農用加成課徵房屋稅既然不適當，行政機關發現錯誤，依稅捐稽徵法加計利息退還給民眾，一切是依法行政，至於公告地價調整，上次區分農、建地，但農地一下子調整太高，導致地價稅飆升，下個月會召開地價評議委員會，回歸土地價值，公告地價不分建地、農地。

陳金德指出，農舍申請興建部分，臨界、臨路的審查原則，中央只是給縣市政府參考，農地農用不是只有一「用」，每種農用要如何蓋，怎麼蓋比較適合？應該要有最適當的配置而不是唯一配置。

陳金德也提出開徵荒地稅的想法；他說，招商工作是他上任後的重點任務，他將要求建立跨部門單一窗口，統一解決投資者疑問；至於工業區閒置土地眾多，他會配合中央政策進行盤點，考慮對閒置的工業用地開徵荒地稅。

「請給縣長一點時間。」民進黨議員邱嘉進說，這兩、三年來，宜蘭縣農地政策引起很多不同意見，陳金德勇於承擔面對問題，各界應該給縣長時間，再對施政評論才會比較客觀。國民黨議員林岳賢反諷，陳金德侃侃而談、急著大刀闊斧改革，實際上在指責前朝施政缺失，完全忘了過去八年是民進黨執政。

陳金德前妻議員黃素琴質詢也成焦點，黃說，自家的農舍成為陳縣長上任後，第一家被開罰單的農舍，她支持裁罰違規農舍的作為，也會坦然面對。