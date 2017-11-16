〈北部〉空污許可展延限縮 陳金德：檢討合理性

2017-11-16

縣府：展延期限跟空污沒有直接相關

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣固定污染源許可證原本展延期限為五年，去年環保局針對縣內六十九家排氣量大的業者加嚴處理，縮短為兩年；宜蘭縣代理縣長陳金德要求環保局檢討是否合理？不能以行政權做出不當裁量；宜縣環保聯盟批陳金德對空污嗅覺失靈，本末倒置。縣環保局解釋，許可證展延期限跟空氣污染沒有直接相關。

陳金德昨天在縣議會施政報告，他說，固定污染源許可證的展延，根據空污法期限是五年，縣府針對九類六十九家特定行業別，只核給兩年期限，這樣措施是否合理？是否達成管制效益目的？必須回歸法制面盤點檢討，不能以行政權做出不當裁量。

陳金德指出， 法規限縮人民權利義務，不僅要符合比例原則，也要有法律依據，要求縣府在年底前，全面盤點所有自治法規、行政命令與行政裁量的相關辦法，有沒有侵犯人民權益。

環盟疑鬆綁 批陳「對空污嗅覺失靈」

「請問代理縣長，您在高雄住久了，嗅覺失靈了嗎？」陳金德的談話，被解讀要對空污管制鬆綁；宜蘭縣環保聯盟理事長黃彥霖說，困擾縣民已久的空污與臭異味問題，經環保局多年努力，去年針對縣內六十九家污染排放量大的業者，將固定污染源許可展延期限由五年，限縮為兩年，陳金德竟要檢討年限。

黃彥霖指出，陳金德是本末倒置，置人民呼吸權於不顧，棄守宜蘭價值，陳金德應與鄉親共同面對空污問題，務實提出輔導廠商減污對策，而非檢討固定污染源許可展延期限，是否有礙產業發展、限縮人民權利。

環局：可依行政裁量權限縮 已達目的

「許可證年限跟空氣污染物排放、空氣品質維護沒有直接相關。」環保局長周錫福說，依照空污法，固定污染源操作許可證展延年限是不得超過五年，縣府可依行政裁量權限縮為兩年，主要是希望減少許可證核可內容和工廠實際現況不符情形，工廠設備如有異動可以趕快辦理變更。

周錫福指出，實施一年後，六十九家業者已經有五十九家完成變更申請，已經達成政策目的，才會檢討將展延期限回歸中央的五年期限，但如果業者管理不佳，會針對個案加嚴要求。