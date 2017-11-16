〈北部〉藍續打綠捷IV&V標案 綠提擱置預算滅火

2017-11-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對綠線捷運IV&V（Independent Verification And Validation，獨立第三方單位驗證及確認）開標案，市府交通局顧問楊漢聲被檢舉三度進出會場、質疑黑箱作業，交通局雖澄清楊進出會場並無不法，仍無法平息爭議。市議會昨聯席審查市府政風處明年度預算時，國民黨議員詹江村、舒翠玲連番質問政風處代理處長董心行，並要求公開當日招標過程影像；民進黨議員蔡永芳見狀提出擱置約聘僱人員預算一百五十八．四萬元滅火，獲得大會通過，暫息戰火。

是否公布開標過程影像 政風處未允諾

政風處預算審查時，詹江村突襲詢問董心行IV&V開標案有無不法？楊漢聲並非工作人員為何可進出會場？並指開標就像入闈場，對於怎能有人進出自如表達不解；舒翠玲也質疑，依採購法規定，開標過程若對投標廠商資格有疑義，只能由廠商自行解釋，再由工作小組認定，而非讓楊穿梭局長辦公室討論，質疑IV&V開標案過程有「非常嚴重的官商勾結」；針對議員的質疑，董回說，當日的流程都是合法的，但未允諾是否公布開標過程影像。

市議員黃婉如另對政風處「表揚十名廉潔楷模的五千元禮券」的五萬元預算，要求刪除；董心行直說有保留的必要，該預算最後仍遭擱置；政風處明年度預算四千五百七十三．八萬元，大會最終通過擱置一百六十三．四萬元。

交通局長劉慶豐昨天表示，IV&V開標過程均全程錄影，如有弊端請議員告發，市府會提供相關證據給司法單位，而IV&V標案已確定由香港商里卡多公司得標，開始履行合約訂定的工作事項。