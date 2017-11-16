〈北部〉中國考察出差旅費 全遭刪除

2017-11-16

〔記者陳昀／桃園報導〕市議會昨一讀聯席審查新聞處明年度預算，國民黨議員舒翠玲針對新聞處編列「市府首長考察中國地區，辦理新聞聯繫發布工作的出差旅費」八十萬元預算大有意見，認為兩岸關係在民進黨執政下已降至冰點，提議刪除；民進黨議員除因案在押的邱佳亮外，全員到齊，但表決不敵國民黨團的人數優勢，只能保留發言權、期待二讀翻案。

這筆預算為新聞處人員配合市府首長出訪中國的出差旅費，去年並未獨立編列，新聞處長張惇涵昨證實，市長鄭文燦明年有出訪中國的計畫，新聞處因此編列這筆預算配合。

市府秘書處長顏子傑昨也轉述鄭文燦的意見說，兩岸目前雖是「冷和狀態」，若能透過城市交流破冰，對雙方都是好事。

昨審查預算時，國民黨議員舒翠玲認為，在民進黨執政下兩岸已互不往來，主張將這筆預算全數刪除，獲國民黨其他議員附議。

「中國總有一天會民主化！」民進黨議員范綱祥反駁說，兩岸必須良性互動，可透過城市外交改善關係，要求擱置預算；同黨議員郭麗華、楊家俍也說，桃園市願意走出破冰的第一步，應該支持。

國民黨議員劉茂群對范綱祥的說法舉手贊成擱置，希望給鄭文燦到議會說明兩岸交流計畫的機會，讓民進黨議員鼓掌叫好，但五分鐘後，劉茂群即態度丕變表示得尊重黨團決議、收回附議。