〈中部〉柳川魚群暴斃 追查是否工廠偷排廢

2017-11-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區光德國中旁前德橋下的柳川，十四日傍晚被民眾發現有大批魚群死亡，現場發出濃重的臭味，市議員吳瓊華接獲民眾通報，通知環保局進行水質檢測及死亡魚隻的打撈，並於十五日前往會勘，只見柳川的人工魚礁死了大批魚群，她當場要求環保局調查是否有工廠利用下雨天偷倒廢水，不要年年都在柳川發生同樣的狀況。

環保局稽查大隊十四日傍晚接獲市議員吳瓊華服務處通報後，便前往進行水質檢驗，十五日上午並前往柳川打撈魚屍，達一千二百公斤，大隊長王宗邦表示，已進行水質檢驗，流動的柳川水質並無問題，但浮出大量死魚的人工魚礁內的水質，則是溶氧量過低，只有每公升○．五七毫克，若在一毫克以下魚群就會死亡，環保局也將往上游追查，調查是否有工廠排放廢水。

吳瓊華表示，烏日前德橋下的柳川，幾乎每年都有出現魚群暴斃死亡情形，每一次請環保局進行稽查，環保局都查不到原因。這次剛好前一、二天台中市有下雨，民眾都懷疑是否上游有工廠利用雨天排放廢水，業者有接暗管，便利用雨水流量較強時排放，待雨勢一停，水流較慢，便發生大量魚群死亡。

吳瓊華也表示，每一次都請清潔隊員協助清理，但清潔隊員所用工具相當簡陋，都用網子來撈，清理得很辛苦，有時因網子品質不佳而撈不起來，乾脆直接用手撈，希望環保局將其清理工具升級。