〈中部〉高美濕地木棧道封閉 不見施工？

2017-11-16

本月六日起封閉 遭質疑「沒在做事」

〔記者歐素美／台中報導〕市府農業局於本月六日起至十二月一日封閉高美濕地木棧道進行歲修，但當地商家投訴木棧道封閉後，卻不見廠商進場施工，造成遊客不便，並影響商家生意；農業局海岸資源漁業發展所所長黃育珍表示，封閉後須先進行勘察及備料等前置作業，並非沒有在做事，包商昨已進場施工。

商家、停車場業者抱怨生意冷清

高美濕地木棧道自本月六日起封閉，當地商家表示，木棧道封閉導致遊客不來，高美濕地變得冷冷清清，附近商家及停車場營收也掉了八、九成，有些停車場一天營收只有一百元，甚至連旅行社預約的導覽解說行程也取消約廿多團，但封閉後卻不見廠商進場施工，質疑「太誇張」，要求市府督促廠商儘快進行木棧道維修，共創遊客及當地商家雙贏。

農業局：檢修作業完成 已進場施工

農業局海岸資源漁業發展所所長黃育珍表示，維修第一階段工作是派員逐段先行檢修木棧道下方螺絲及結構是否有鬆脫、缺損情況，以便作為後續木板更換與護木漆塗裝作業依據，並據此估算施工數量及進行備料等工作。

黃育珍說，檢修須配合潮汐作業，退潮時才能仔細檢查，以致前置作業時間較長，目前已檢修完畢，且已完成備料，包商昨已派員進場施工，開始進行拆裝及木板更換與護木漆塗裝作業等，將督促包商在環境許可及確保安全的前提下加速施工，期望提前完工，提供遊客安全又美觀的遊憩空間。

農業局並指出，木棧道封閉期間，僅木棧道及永續利用區無法進入，高美濕地景觀橋、堤防及觀景涼亭、解說半島仍開放。