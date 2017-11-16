〈中部〉滅火器換藥 水里拖長防火空窗期

2017-11-16

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里鄉公所上月因滅火器換藥作業延遲，且無配發備品，導致防火出現空窗，有民宅遭祝融造成屋損擴大，事後公所要求包商加快作業，並於本月三日返還換完藥的滅火器，惟至昨仍有部分村落未全數發回，位在水里市區的收放點還有近百支滅火器，引發鄉代會關心，公所表示，將要求村長儘速取回，避免社區防火再現漏洞。

水里鄉十九村都有配發滅火器，總數約四千支，二、三戶就有一支，社區防火設備相當充足，惟上月卻因公所進行滅火器換藥，一次收走五、六村的滅火器，且無配發備品，以致一千支滅火器換藥無法及時完成，期間市區發生民宅火警，住戶苦無滅火器，只能眼看火勢延燒，屋損擴及其他房間。

近百支換完藥尚未歸位

包商在公所強力要求下，本月三日將滅火器發回，惟位在市區的收放點，至昨日還有近百支滅火器，鄉代會主席林志郎、鄉代林良政等人前往了解，要求公所務必儘速完成滅火器發還，切勿讓救火不及事件再發生。

村鄰長一次運載量有限

公所表示，滅火器換藥運回後，已通知各村取回，但因部分村落村鄰長每次能取回的滅火器數量有限，甚至要委請居民協助一起取回，時程才會拖延，昨已再度要求村長配合，經過清查，大部分的村鄰滅火器已經返還到位，市區收放點的滅火器，也將在近日完成。

公所允未來增加收放點

公所也說，偏遠村落此次也反映滅火器收放點不夠多，導致取回滅火器必須多跑幾趟，在人力與運量不足的情況下，發還效率才會難以提升；經過檢討，未來更換藥劑將縮小規模至二、三村為一梯次，並配發備品，偏遠地區則會增加收放點，除減少換藥空窗外，也能加速滅火器返還，並讓村鄰長能更快把滅火器送回社區。