〈中部〉居家安寧 讓長輩安心在家善終

2017-11-16

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕二崙一位高齡九十歲阿嬤因癌末多次危急進出醫院，家人選擇居家安寧，阿嬤在熟悉環境受照護，雲林縣衛生局長吳昭軍表示，大部分長輩都希望在家往生，居家安寧讓長輩可以有尊嚴及在家人的陪伴下走完人生最後一程；另雲林第一個長照2.0複合型服務中心昨天在台大雲林分院成立。

避免老人家舟車勞頓 進出醫院

「足感恩！醫師、護理師到家裡提供協助，讓家人都能陪著婆婆」，阿嬤家住在二崙的偏遠村落，距離台大雲林分院虎尾院車程要一、二十公里，好幾次緊急狀況家人騎機車載她到醫院掛急診，定期回診時也是舟車勞頓，阿嬤的媳婦對於台大雲林分院居家安寧團隊充滿感謝。

醫護人員提供到宅診療、訪視

家屬表示，婆婆雖已無法表達，但每次住院都可感受到她不開心，知道家人要帶她回家照顧，很明顯嘴角是上揚，家人雖也做好她隨時可能往生的打算，但回到家其身體狀況平順，不像在醫院一下子呼吸不穩、血壓不穩等。

台大雲林分院指出，醫院居家安寧團隊成員包括醫師、居家護理師、社工師、臨床宗教師及志工，服務對象除病患還有其家屬，病患方面提供到宅診療，末期疼痛、呼吸困難等症狀控制，讓病患在臨終前仍保有良好生活品質。

患者臨終前 仍有良好生活品質

家屬方面除協助他們正確照護技巧，也關注其心理調適，甚至在患者往生後對高風險家屬持續追蹤及提供哀傷輔導。

吳昭軍表示，衛生局從一○四年針對醫護人員、社工師及心理師辦理居家安寧課程，全縣現有三、四十位取得居家安寧療護資格，台大雲林分院、成大斗六分院及若瑟醫院都有居家安寧團隊，也有多位診所醫師加入，有需要的民眾可向醫療院所提出申請。

雲林第一個長照2.0中心成立

另外，台大雲林分院家醫部主任洪壽宏表示，為了讓醫療與長照無縫接軌，醫院成立長照2.0複合型服務中心，針對需要長照服務的病患，在出院前就會啟動出院準備服務，讓病患返家後可依病況不同立即獲得居家服務、日間照顧、居家復健、輔具租借、機構喘息與老人營養的等長照服務