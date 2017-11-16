〈中部〉空污假門檻高 環團批打假球

2017-11-16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進入空污季，環保局訂定「台中市空氣品質惡化緊急應變措施草案」，昨天舉辦公聽會，針對空污達一級嚴重惡化程度（AQI大於四○○） 即達停班、停課標準，但環團表示，空污假根本永遠放不到，而且AQI（空氣品質指標）不即時、數據延遲，質疑打假球，環保局強調，這是在不違反環保署母法框架下訂定的，且測站只要一站達標就全市啟動防制、擴大工廠管制範圍，從前廿大增加到前卅大，比其他縣市更嚴格。

「台中市空氣品質惡化緊急應變措施草案」目前是依環保署制定的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」所制定，防制措施依環保署空品測站AQI值，將空品惡化程度分為五級，包括二級預警（AQI大於一○○）、一級預警（AQI大於一五○）、三級嚴重惡化（AQI大於二○○）、二級嚴重惡化（AQI大於三○○），及一級嚴重惡化（AQI大於四○○）。

當空品達一級預警，教育局將通告高中以下學校及幼兒園停止戶外活動及運動競賽；三級嚴重惡化時，成立防制指揮中心，台中市前卅大工廠將配合降載，減少排放量十％、禁止一至三期老舊柴油大客車與大貨車於本市行駛；二級嚴重惡化程度，禁行二行程機車及禁止市內有怠速行為。

一旦空污達一級嚴重惡化程度，且由中央主管機關發布隔日空氣品質達一級嚴重惡化時，即達停班停課標準，市府決定是否停班停課，納入緊急防制措施。

環保局：空品防制比其他縣市嚴格

環團則質疑啟動門檻太高、AQI數據延遲，且台中市有十六座空品測站，卻只引用五座環保署空品測站（忠明、大里、西屯、豐原、沙鹿），建議納入台電五座測站，並參考PM2.5指標或微型空品監測器。

環保局主秘商文麟強調，台中市絕無打假球，環保署的防制辦法參考各國訂定，草案依其規範，六都標準相同，而且台中市更加嚴格。測站只要一站達標就全市啟動防制，不同於其他縣市只針對達標測站的方圓數公里管制，且這次擴大工廠管制範圍，從前廿大增加到前卅大，共九十一家工廠（占台中市固定污染源七成以上），必須配合降載、減排，並納入許可證核發條件。