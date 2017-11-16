〈中部〉碳排放大戶 議員建議課徵碳稅

2017-11-16

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善空氣品質，市議員陳淑華十五日質詢時，建議政府應針對碳排放超過一定量的大戶，課徵「碳稅」，才能讓碳排放大戶有壓力，進而更新製程、改善設備。另外，她也指出，台中市三座焚化廠發的電賣給台電，每度電僅一．八元左右，而台電向民營電廠收購的電價每度二元多，市府應與台電議價，提高收購電價。

陳淑華表示，要減少空品污染源，降載、減排才是政府應採取的積極作為，而碳排放大戶都是一些大廠，她建議政府徵收「碳稅」，並採累進稅率及總量管制。她也指出，台中火力發電廠是台灣碳排放總量最高的工廠，更是台電賺錢的電廠，污染卻由台中市承擔，台電沒有負責的態度，連向台中市三座焚化廠購電，每度也僅有一．八元左右，而台電向民營電廠收購的電價卻是二元多，甚至最高達三元。她要求市府向台電議價，至少要比照收購民營電廠發電的電價。

對此，環保局長白智榮表示，國內尚未訂定課徵碳稅的法源，因這方面屬於中央權限，市府會向中央反映研擬相關辦法。不過，市府率先全國通過「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，要求溫室氣體年排放量超過五百萬公噸以上的公私場所，包括台電、中龍鋼鐵及台中港務公司，徹底執行排放減量及自主管理，將可有效掌握台中市九成以上溫室氣體排放量，改善空氣品質。白智榮也說，台電依據「能源管理法」及「汽電共生系統實施辦法」規定，收購焚化廠電力，價格比再生能源低，市府將向中央爭取提高收購電價。