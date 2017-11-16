〈中部〉供應愛心餐 花壇20餘店家響應

2017-11-16

陳元銘與同濟會聯手推動

〔記者湯世名／彰化報導〕愛心不打烊！彰化縣花壇鄉許多開設早、午餐的店家，自動自發串聯提供愛心餐給三餐不繼的街友、獨居老人等弱勢族群，不料其中一家提供愛心便當的午餐店，竟曾同時湧入十多名弱勢族群領取便當，讓店家傻眼，不過，儘管愛心餐疑遭濫用，仍持續有店家響應愛心餐活動，據與花壇國際同濟會合力發起這項愛心活動的鄉民陳元銘預估，目前已至少有二十個店家提供愛心餐，有需要就來拿，希望最終能讓愛傳遞到各個角落。

疑遭濫用 店家堅持做下去

臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘指出，早先該鄉是零星店家免費提供愛心餐給有需要的民眾，但都是各做各的，推廣效益有限，近年來則由花壇國際同濟會與他一起把店家整合，透過臉書發動、推廣，果然獲得熱烈回響，包括經營中、西式餐點的早餐、午餐店家紛紛加入提供「愛心餐」，有店家是以「認人」方式來提供餐點給弱勢族群，也有店家是以印製愛心餐券方式，讓愛心團體來發放給弱勢者，由弱勢者持餐券上門來換餐點。

不過，有一家以「認人」方式來提供愛心餐的店家，曾遇過當天中午同時出現十多名弱勢族群上門領便當的景象，讓店家當場傻眼，儘管如此，店家仍秉持「從寬認定」，包了每個七十元的便當給對方，讓主動索取者都能得以享用餐點，店家認為，或許避免不了少部分貪小便宜者，但從長遠來看，很大程度也強化了隨機性，弱化了社會標籤的影響。

在花壇鄉中山路開早餐店的情侶檔陳宇杰、曾詩凡，則印製了數百張愛心餐券，由華山基金會花壇愛心天使站、彰化家扶中心來發給貧戶、獨居老人、街友等弱勢族群，由他們持愛心餐券上門來領取精緻的點心，飽餐一頓。陳宇杰說，很開心自己也能加入這個愛心餐的活動，幫助到有需要的人。

陳元銘表示，經過整合與推廣，目前全鄉已至少有二十個店家串聯提供愛心餐給弱勢族群，期待更多商家能加入，讓愛傳遞到各個角落。