〈中部〉太昊殿違建7年未拆 雲縣府挨批

2017-11-16

廟方活動太吵 民眾查看遭毆打

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市太昊殿在黃姓負責人涉嫌性侵國中生後，廟方仍正常運作，並且經常辦活動，引起爭議。有民眾因廟方活動噪音前往現場了解，卻遭辱罵毆打，進而質疑太昊殿是待拆違建，政府卻以沒經費而不做為；縣府建設處表示，太昊殿在年初已申請建照補正，目前輔導中。

鄭姓民眾在社交網站爆料指出，太昊殿經常有奇怪的活動，活動中熱鬧喧嘩，九日晚上七點半因太吵鬧，他到廟前查看並拿手機拍攝存證，卻被不明人士聚眾辱罵毆打。

鄭姓民眾質疑太昊殿明明是偽造文書的待拆違建，雲林縣政府說沒拆除經費，路旁雲林縣推廣觀光的柚香步道看板上也有太昊殿圖案，還是經內政部營建署、雲林縣政府跟斗六市公所核可建造的，實在是太離譜。

99年已發拆除通知 至今無動靜

縣府建設處表示，太昊殿因建照被撤銷，建築完工後沒有使用執照，被舉報違建，建設處已在九十九年十月廿五日發出拆除通知單，太昊殿整棟建築物有六百平方公尺，建物高度達十二公尺，由於縣府違建拆除以有安全疑慮者為優先，所以列管至今尚未拆除，其間持續輔導違建補正中；太昊殿也在今年初提出補正申請，目前輔導中。

建設處：列管並輔導違建補正

附近居民表示，太昊殿信徒多數來自外地，發生性侵案後附近居民都覺得心裡不自在，但也不便過於干涉，擔心引起衝突，但如果確定是違建，政府應拿出公權力來執行。

若是違建 縣府應執行公權力

地方人士表示，太昊殿爭議不斷，最初就是因部分廟地侵佔到私有土地，引發官司糾紛；縣府若有決心拆除這個惹爭議的違建，可雇工處理再代位求償，太昊殿有自己的土地及財產，不怕錢要不回來。地方人士也說，依規定違建補正有一定的程序與期程，不能遙遙無期，事隔七年還未拆除，申請補正也花了那麼長時間，政府不做為，就是怠惰。