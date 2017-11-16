〈中部〉捕蜂抓蛇 嘉縣、雲林明年計畫委外

2017-11-16

〔記者林宜樟、丁偉杰、詹士弘／雲嘉報導〕消防員該不該負責捕蜂捉蛇為民服務工作？近來是熱門話題。嘉義縣和雲林縣明年都將移交由農業處負責，不過，兩縣考量捕蜂捉蛇屬於專業工作，因此計畫委外處理，雲林更已發文尋找各鄉鎮市的捕蜂捉蛇高手，相關作業規畫中。

嘉縣：明年移交農業處

嘉義縣議員何子凡昨天在縣議會定期會質詢關注捕蜂捉蛇業務歸屬，嘉縣消防局長黃志榮回應，明年交移由農業處辦理，深夜或緊急情形則由消防單位協助。

嘉市：仍由消防單位負責

嘉義市政府秘書長賴明煌受訪表示，市府沒有設置動物保護處或農業局動保科等，僅於建設處下設農牧科，相關業務推動上的人力明顯不足，如完全移由農政單位處理，恐影響為民服務品質；民眾如遇蜂、蛇威脅等危急與緊急狀況，仍需由消防單位協助排除，因而採農政與消防分工合作方式辦理，由建設處向中央爭取經費補助，捕蜂捉蛇勤務則由消防局持續協助執行。

雲林：半年內回歸農業處

雲林捕蜂捉蛇業務目前還是由消防局處理，但因縣長李進勇日前在議會質詢時指示，半年內會將捕蜂捉蛇業務回歸農業處，消防局只在緊急或夜間必要時提供協助；考量捕蜂捉蛇屬於專業工作，農業處計畫委外處理，已發文尋找各鄉鎮市的捕蜂捉蛇高手，相關作業規畫中。

嘉縣農業處長林良懋說，以農業處現有編制，不可能完成全縣捕蜂捉蛇業務，將規劃編列經費以開口契約委外處理，明年預定編列一千四百五十六萬元經費，委託民間業者捕蜂捉蛇，但行政院農業委員會僅補助一半，細節待討論。

嘉縣消防局統計，縣消去年出勤次數三萬餘件，捕蜂有一千○十七件，捉蛇為三千一百八十七件，緊急救護二萬四千六百八十一件，一般災害一千三百○件，捕蜂捉蛇約占十四％勤務量，且集中在夏、秋季。

何子凡說，消防員在法定執掌上並無捕蜂捉蛇，這項業務應回歸專業，讓適當的機關單位為民服務；黃志榮表示，消防員業務為搶救災害及緊急救護，「我個人反對捕蜂捉蛇業務由消防員來做」，雖有防護衣等裝備，但並無此業務訓練和經費，曾有消防員因捕蜂捉蛇被叮咬休克或送加護病房，面臨的危險不可預期。