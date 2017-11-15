〈南部〉獨臂嬤賣臭豆腐 顧老父母和病孫

2017-11-15

生意不佳 有時一天沒進帳

〔記者王俊忠／台南報導〕單親二十多年、今年五十二歲的「獨臂嬤」小敏擺攤賣臭豆腐養老父母與孫子，因孫子躺在紙板睡覺照片於網路流傳，阿嬤臭豆腐去年一度聲名大噪；但阿嬤今年初生病開刀、休息半年，八月起才轉到東區富農街一段另起爐灶，生意卻一直沒起色，一天最少毫無進帳，最多僅幾百元。她無奈地說，日子難捱，都快活不下去了。

低收資格被取消 謀生困難

小敏阿嬤說，二十多年前，丈夫把第四個女兒賣掉還債後，就與丈夫離婚，她單親獨力扶養三個女兒，女兒長大嫁人，各有家庭照顧壓力，難有餘力照顧他們。如今她帶著年逾八旬的老父、老母與一名患氣喘的孫子生活，受限法令規定，她的低收資格在二、三年前被取消，只剩四千元身障津貼，與女兒們提供的微薄奉養金貼補生活。

阿嬤直說，臭豆腐攤從永康搬到承租的東區富農街一段一一五號住宅，月租近兩萬元，八月起開始做生意，但生意一直沒起色，賣臭豆腐的收入連同津貼，付房租都不夠，她想外出工作，卻因左手斷掌，幾個月來一直遭到排擠。由於臭豆腐生意不好，家計困難，八十二歲老父被迫外出打零工，她很難過地說，「是我要奉養父母才對，如今竟變成父母來照顧我。」有時心灰意冷到想一死百了！

百香果泡菜做配菜

雖然生意不理想，阿嬤仍接受友人建言，努力創新製作獨特的百香果泡菜做為臭豆腐配菜及漢堡臭豆腐，都是市面臭豆腐攤不曾見過的，盼這些努力能被看見、獲得消費者青睞，有興趣的民眾可上網查詢臉書「小敏臭豆腐」。