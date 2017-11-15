〈南部〉疑財務糾紛 男被誘出群毆重傷致死

2017-11-15

〔記者黃良傑／高雄報導〕廿六歲黃姓男子疑因財務糾紛，被詹姓嫌犯透過友人，於本月十日將他誘出，押至高市鼓山區清海路與馬卡道路口旁空地，由盧嫌夥同綽號「阿偉」及另名不詳男子到場，涉嫌將黃男毆打重傷，經送醫，兩日後不治，詹、盧兩嫌於前夜向警方投案，檢方昨天裁定收押。

警方指出，詹嫌（廿九歲）與盧嫌（十九歲）昨向偵查隊投案，供稱他們因與被害人黃男有職棒簽賭兩百萬元債務糾紛，黃男不還錢還避不見面，詹嫌透過友人於十日清晨五時許，將黃男誘出押至鼓山區清海路與馬卡道路口旁空地。

盧嫌再夥同阿偉和另名男子到場，盧教唆兩人持鋤頭柄毆打，造成黃男休克，肺部挫傷、肢體多處骨折等，送高雄榮總急救，至十二日下午不治。

詹、盧兩嫌到案後，檢警專案小組昨晨訊後將兩嫌解送高雄地檢署，檢察官向法官聲押獲准，警方擴大偵辦，持搜索票到嫌犯供稱的聚集地點某檳榔攤搜索，找出犯案凶器，並調閱監視器、手機通聯等。

家屬質疑是毒品糾紛

據了解，死者被誘騙至屏東縣枋寮分局對面咖啡店（見圖，記者陳彥廷攝），隨後遭人押走暴力毆打重傷，送醫急救兩天後傷重不治，家屬不相信死者簽賭惹殺機，懷疑是毒品買賣糾紛導致，質疑生前被注射不明藥物，檢方表示將再複驗釐清。