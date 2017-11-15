〈南部〉停車欠費逾6萬 高雄賣菜貨車被查扣

2017-11-15

〔記者黃建華／高雄報導〕不要以為積欠路邊停車費不用繳！法務部行政執行署昨起針對停車費欠繳大戶之車主，以及長期佔著停車格不繳費的「霸王車」，展開扣車、查封薪資、不動產追繳欠費，首日執行查封四件，欠最多的高達十九萬餘元，還有數百件將持續執行。

高雄市有不少汽車長期停放路邊公有停車格，放任收費單據一大疊夾在擋風玻璃雨刷，卻置之不理，動輒欠費數萬元以上，交通局因此委託行政執行署強制執行追繳欠費。

行政執行署高雄分署昨天指出，這一波專案針對欠繳停車費的執行行動中，除了扣押義務人存款、薪資及查封不動產，更會同高雄市政府停管處人員查扣義務人欠繳停車費之車輛。

昨天首日追繳行動，欠費六萬餘元之車號的小貨車，行政執行署人員獲報得知該車停放於前鎮區英明國中前的公用停車格做生意，執行人員會同停管處人員前往，發現該貨車後車斗擺滿洋蔥、地瓜等農作物現場叫賣，欠費義務人雖拜託執行人員能否網開一面，但執行人員還是將該車查扣。

霸王車欠費12萬多 查封拍賣

此外，有一部長期停放於河西路停車位，欠繳停車費、罰鍰一○四五件，欠費金額高達十二萬餘元的紅色自小客車，遭到執行人員逕行查封，過程並未遭到車主阻擾，將擇期拍賣。

值得一提的是，行政執行署執行追繳停車費欠費，意外幫警方查獲AB車；一部停放於鳳山區公有中侖停車場的黑色轎車，執行人員前往查封車輛時，核對執行車輛與車籍資料所載之顏色、車型、西西數均不相符，研判係懸掛他車牌照的AB車。

行政執行署向警方舉發，經警方確認是車牌、車身不符的AB車，立刻拆下車牌扣押保管，並填單舉發開罰「未依規定懸掛牌照」，同時協調主管機關交通局依法移置保管該車輛。

高雄分署呼籲民眾，公有停車格的停車費一定要按時繳納，若未繳納而被移送強制執行，車主的存款、薪資或不動產將會被強制執行，還要額外負擔一筆執行費。