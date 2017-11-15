〈南部〉林百貨86歲 下月遊行為台灣文學發聲

2017-11-15

〔記者劉婉君／台南報導〕「五棧樓仔」林百貨慶祝八十六歲生日，年度盛事「府城摩登大遊行」將於十二月二日登場，今年以台灣文學為主軸，遊行隊伍將從國立台灣文學館集合出發，重現文學家吳新榮、葉石濤筆下的府城銀座榮景，並邀請兩人的後代一起為林百貨切蛋糕，就連蛋糕也是根據吳新榮的日記內容為發想，邀請末廣町醉仙閣的後代吳坤霖製作，希望為台灣文學發聲。

林百貨一年一度的「府城摩登大遊行」，今年以「文學更上五棧樓」為主題，主題車的車體將以鋼筆、墨水、台灣文學書籍為設計，並以廣播劇的方式，沿街介紹台灣文學作品。屆時除了林百貨的店哥櫃姐、小小店長外，台南女中、家齊女中、台南一中、南英商工棒球隊、台日友好協會等單位團體、學校，也將裝扮參加遊行，從台文館出發後，沿途經過孔廟、國定古蹟原台南地方法院、台南美術館等，牧歌音樂工作室的雙主唱演繹鄧雨賢與純純的經典曲目。

吳新榮生前在小孩滿月、家人團聚、慶生等人生重要時刻，常會帶著家人到五棧樓的食堂用餐，對吳新榮長子、佳里新生醫院院長吳南河來說，當年和父親到林百貨吃「紅飯」的幸福，是父子珍貴的回憶。所謂的紅飯即是以蛋皮包著番茄醬炒飯，林百貨今年的生日蛋糕即是以紅飯為發想特製的，遊行當天，將邀請吳新榮及葉石濤後代與代理市長李孟諺，一同為林百貨切蛋糕。