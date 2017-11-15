〈南部〉麻豆電姬戲院列古蹟? 文資處會勘

2017-11-15

下月召開審議大會討論

〔記者劉婉君／台南報導〕麻豆電姬戲院已有八十年歷史，藝術裝飾的建築立面常吸引民眾拍照，未來發展長期受到地方關注，導演侯孝賢也曾在此借景拍片。文化資產處最近發動指定古蹟或登錄歷史建築審議程序，昨天下午前往會勘，地主擔心祖產有了文資身分後會失去活化運用的主導權，強調願意保留、但不願被指定。最後結果仍須待十二月召開審議大會討論。

電姬戲院原名「電姬館」，由當地陳姓望族建於一九三八年、昭和十三年，民國卅八年改名電姬戲院，約卅年前歇業後，閒置至今，頗具特色的立面是麻豆知名的景點，地方民眾一直希望能夠活化，昨天的會勘行程也有許多民眾前往關心。戲院內部雖然因年久失修，木製座椅、舞台已經嚴重朽壞，但舞台及戲院空間仍喚起多位四、五十歲民眾的年少進場看電影的記憶。

地主︰盼保留立面 憂強制徵收

地主之一的陳宏仰表示，電姬戲院的土地由曾祖父陳臣在日治時期購買，八十年前由祖父兄弟三人合夥建立，目前共有五十二位所有權人，這是祖產，家族從沒說過要販售，過去曾有人開價欲收購亦被拒絕，他也希望能將立面保留，戲院內部則因損壞太嚴重，可以採現代文創空間方式活化，但家族不希望被列為古蹟或歷史建築，擔心祖產因此遭到政府強制徵收。

昨天出席的陳家代表也說願意保存立面，但一旦被指定為古蹟或歷史建築，家族在活化再利用時將失去主導權，反對被指定古蹟或歷史建築。

文資處︰私有建築 不會被徵收

針對地主的疑慮，文資處長林喬彬強調，電姬戲院為私有建築，即使擁有文資身分也不會被徵收，而所有權人若欲活化也可以提出計畫；不過，是否指定或登錄還需要交由審議大會討論決定，目前尚言之過早。

審議委員傅朝卿表示，電姬戲院立面為藝術裝飾，是一九二○年代流行的建築，也是當時電影戲院等娛樂、商業建築常見的。委員蕭瓊瑞說，電姬戲院的立面很漂亮，外觀很吸引人，內部則是標準的戲院格局、甚至有些簡陋。

電姬戲院是否列文資身分，曾在原台南縣時代一度被提出討論，但當時希望先整合產權問題再作進一步審議，直到最近配合歷史街區計畫，再度被提出。