〈南部〉整治稽查兼施 高雄8大河川污染降

2017-11-15

環保局稽查 今年罰金逾2700萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市愛河等八大河川嚴重污染，環保局加強稽查，光是今年已開罰二千七百多萬元，水利局則推動全市家戶接管率超過四成，河川沿線採接管、截流並行，今年全面降為中度污染，尤以鳳山溪降至一成六，水質大幅改善，成為民眾親水休閒的好去處。

高市屬於重工業都市，境內有八大河川環繞，多受民生、事業及畜牧污染，造成河川嚴重污染，環保局每月定點採樣八大河川，分析水體環境中污染物含量，包括懸浮固體、生化需氧量、溶氧、氨氮等，分為嚴重、中度、輕度、未受污染。

依據環保局一○一年指標判定，除高屏溪是中度污染，其餘七條河川均為嚴重污染，尤以鳳山溪九十一％、鹽水港溪九十三％最高，環保局近年來加強稽查取締，光是今年就稽查一千八百多件、開罰二千七百多萬元。

水利局整治 家戶納管河川截流

水利局則推動河川整治，全市用戶接管率超過四成，河川沿線全面採接管、截流並行，至今年九月全面降為中度污染，尤以鳳山溪是前鎮河上游，從一○一年嚴重污染達九十一％，到今年九月降至十六％，凸顯改善成效。

高屏溪未受污染比例 增至3成

高屏溪是大高雄地區的飲用水來源，今年未受污染比例從一成提高為近三成，水質大幅改善，僅颱風豪雨時夾帶泥沙、枯水期東北季風易有揚塵，造成懸浮固體偏高。

10種重金屬含量檢測 均未超標

環保局長蔡孟裕表示，市府整治、稽查並行，河川水質明顯改善，污染程度逐年降低，另檢測十種重金屬含量，均未超過政府標準，為民眾健康把關，更營造親水環境，成為美麗城市。