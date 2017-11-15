〈台北都會〉地下化要砸10億 議員憂成功市場養蚊

2017-11-15

〔記者郭安家／台北報導〕拖延多年的大安區成功市場改建案，被市長柯文哲視為重大政策，北市府原編列明年度預算八．七三億元，但開挖樓地板面積、電扶梯、公園中繼市場都要費用，加上鋼筋價格上漲兩成，導致需追加一．七億元預算；但市議員反而擔憂，市場地下化成功案例不多，若沒及早規劃經營模式，砸十億恐換來蚊子館。

市議會財建委員會昨上午審議市場處提案，全案將交付大會審查，待今年底三讀通過後，預計明年五月進行第一階段主體工程，將興建地下兩層樓市場、地下三層樓停車場，同時於一旁的鳳雛公園搭設中繼市場。明年十一月至二○一九年一月則針對一七二攤、廿八鋪位進行搬遷；最快二○二一年重新開幕，但有將近兩年時間將於中繼市場營業。

對於工程款增加一．七億元，市場處長許玄謀昨於財委會說明，原編列預算八．七三億元，之後因地方要求、台北市都市設計審議委員會建議，工程款有調整。

市場處說明，市場電梯增為六座、電扶梯增為十座，攤位面積也從每攤一．八一坪增為二．七二坪等，而中繼市場也從六○五坪增為八○七．六七坪；不過近日鋼筋上漲兩成，也導致工程款增加。

但民進黨市議員王閔生指，市場地下化成功案例很少，攤商至今疑慮，市府應及早規劃促銷策略，才能給攤商信心。新黨市議員陳彥伯也說，若只是滿足婆婆媽媽買菜需求，沒有額外經濟價值，無法打造特色市場吸引觀光客，等於白花錢。財委會召集人、國民黨市議員戴錫欽說，大賣場、超商如此多，市府如未從長計議，蓋好也會變蚊子館。