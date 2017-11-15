〈台北都會〉北市兒童搭北捷 明年起6折優惠

2017-11-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市兒童搭捷運享六折優惠，確定明年元旦上路！原本依「兒少法」規定，六到十二歲兒童搭乘大眾運輸應享有優惠，但台北捷運卻無相關優惠，遭市議員質疑違法。台北市社會局明年編列一．一五億元預算，讓設籍北市兒童享六折捷運票價，今年經議會審議通過後，明年即可執行，預估全市十一萬名兒童受惠。

須設籍北市 估11萬兒童受惠

由於敬老票或兒童票補助，是由各縣市自行編列預算，因此優惠只針對設籍北市的六到十二歲兒童。換言之，就算在北市就學，持有北市國小學生證，但設籍在外縣市，仍然無法享有六折優惠。

台北市議會昨市政總質詢，國民黨議員王欣儀要求市長允諾在明年元旦，可正式實施捷運兒童優惠票，以合法保障兒少基本福利權益。北捷總經理顏邦傑當場表示，此措施確定明年一月一日可正式上路，預估全市十一萬名兒童受惠。

台北市政府規劃明年起六至十二歲國小兒童搭乘捷運將享六折的優惠票價，估一年需一．一五億元。依社會局資料顯示，目前設籍北市的六到十二歲學童有十五萬人，但就讀公立小學學生僅十一．四萬人，另有三萬多人就讀私立小學或在外縣市就讀，未持有數位學生證悠遊卡，若預算獲議會通過，未持數位學生證悠遊卡者，規劃至區公所申辦記名悠遊卡，屆時也可獲補助。