〈台北都會〉政府擔保 包租代管即起媒合

2017-11-15

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市空屋率達四．二九％，北市府為鼓勵民眾釋出房屋，配合內政部推出兩千兩百戶供包租代管、代租代管。市府於十月底找到四家包租代管業者，即日起開放房東及房客媒合。政府為使房東有釋出誘因，包括內政部「住宅法」去年修法，房東一萬元以下租金免繳綜合所得稅，北市府日前也向議會提審「台北市社會住宅、公益出租人減免地價房屋稅自治條例草案」，通過後，房東可享有房屋稅一．二％、地價稅千分之二，與自用住宅稅率相同。

都發局解釋，「代租代管」是指房東與民間服務平台合作，由平台業者負責房客媒合及維護管理；「包租代管」則由政府主導承包，再交由平台負責媒合及維護管理，因有政府擔保，風險較低，但都發局長林洲民也坦承一○二年推動代租代管時，成效不佳。

房東保證租金收入三年 租稅有優惠

對此，政府祭出優惠，如房東保證租金收入三年，參與包租代管第一天就能保障有租金，無須等到房客實際入住；租稅方面，若租金低於一萬元可免納綜合所得稅，北市也提出自治條例草案，未來參加包租代管、代租代管的房東，房屋稅、地價稅均維持自用住宅稅率。但自治條例仍在議會審查，房東若先參與是否將無租稅優惠，都發局總工程司羅世譽說明，自治條例草案內有設立回溯機制，所以在法規通過前申請，房東權益也不會受影響。

而房東釋出房屋後，包租租金將為市價八折，代租租金為市價九折，房屋租金上限為一萬八千元；都發局補充，若屬於社會經濟弱勢戶，還可以再享有十％至四十％的租金補助，以租金上限一萬八千元、四十％租金補助計算，最高可享七千兩百元。

都發局提醒，若屋主願意參與計畫，建物須屬於北市合法建物，一房以上（不包括雅房、分租套房），經評估房屋結構無受損及漏水問題之建物；房客需設籍於台北市，或在北市就學、就業，家庭成員均無於台北、新北、基隆或桃園市擁有自有住宅，且家庭年所得低於當年度台北市家庭平均所得五十分位點以下，今年為一百四十八萬元。

對於預期吸引什麼房屋標的，都發局表示，應為中古電梯大樓及老舊公寓；全新或屋齡五年以下的房屋雖然非主要目標，但也不排除有屋主不願管理而釋出。