〈台北都會〉關切基隆建設 議員盼爭取關稅挹注

2017-11-15

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會親民黨團、民進黨團議員昨天總質詢時，都關切基隆未來發展政策走向，包括郵輪產業、基隆輕軌及大基隆歷史場景等計畫進度。

親民黨市議員莊錦田關心基隆發展郵輪產業帶來的利弊及市府因應作為；徐莉莉要求「希望之丘」計畫更為周詳，避免變成「失望之丘」；楊秀玉希望林右昌向中央爭取關稅、商港建設費，挹注基隆財源及建設。

林右昌表示，從基隆輕軌、水環境到大基隆歷史場景等計畫，都與郵輪產業有關連，透過這些計畫全面改善基隆軟硬體，是郵輪產業帶給基隆最大的效益。「希望之丘」把港域、水岸加上兩側的山丘和市中心區連結起來，已爭取中央城鎮之星計畫。

林右昌︰爭取商港建設費須修法

稅收部分，林右昌說，關稅是國稅，商港建設費是因應加入世界貿易組織（ＷＴＯ）後的轉變，不是爭取就可以要到，需要修法全國一體適用。

民進黨市議員陳東財詢問輕軌、太平輪遇難紀念碑口袋公園進度；張錦煌要市府向土耳其借鏡如何發展觀光，活化閒置防空洞；洪森永要市府協助推廣內寮濕地，提高能見度。

市府表示，基隆輕軌進度已到期中報告階段，是全台輕軌建設中進度最快的；未來考慮在防空洞舉行當代藝術展演；內寮濕地營造環境教育、團結社區居民，是未來推動社區總體營造的學習標竿。