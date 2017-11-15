〈台北都會〉新北50人以下小校混齡教學 明年正式上路

2017-11-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕不敵少子化浪潮，偏鄉學校面臨裁併或停止招生危機。新北市市政會議昨天通過「新北市立國民小學及國民中學合併或停辦辦法」，預計月底發布實施，學生總數不滿五十人的學校，須採取混齡編班或混齡教學，目前已有二十六校試辦，明年將延伸至主要學科，混齡教學正式上路。

市政會議通過合併或停辦辦法

據統計，新北市總學生數五十人以下學校有二十六校，分別位於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、金山、萬里、石碇及烏來等地區，人數最少的是雙溪區柑林國小及貢寮區福連國小，學生僅九人。

26校試辦 明年延伸主要學科

教育局長林奕華指出，教育部今年一月公告「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，授權各縣市訂自治法規。新北市各校的學生總人數不滿五十人者，應訂定學校轉型發展計畫，並採取混齡編班或混齡教學，烏來區為原住民自治區，標準為二十人，轉型發展計畫以四年為期，屆期教育局組成的諮詢小組將評估轉型成效，研議是否合併或停辦。

教育局副局長黃靜怡表示，「群性學習」對學生是重要的發展基礎，「只要孩子還在，就不急著廢校」，二十六校去年起試辦混齡教學，採低、中、高年級混齡上課，並依地理位置分六個組別，每組有專責退休校長給予行政及教學支援，其間教育局輔導團提供協助，每月檢討教學模式。

教育局輔導團校長陳進德說明，混齡教學有如家教式學習，老師依據學生能力提供合適授課內容，以中年級國語為例，雖是同一篇文章，但學生觀察和理解不同，例如三年級著重人物的外表描繪與肢體動作，四年級探討動作代表的意義和情境，藉混齡教學，讓低年段提前接觸高年段課程，高年段複習低年段的課程內容，強化學習效果。

雙溪區牡丹國小校長范瑞瑩說，去年起推動藝能科混齡教學，發現高年段學童會主動指導年紀較小、學習能力相對弱的孩子，透過同儕間溝通，彼此刺激學習；明年混齡教學將延伸至主要學科，今年先整編教材，針對一、三、五年級進行「混材」教學，未來老師會共同備課，提升專業能力。