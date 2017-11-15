〈台北都會〉柯嗆不敢出面講 楊芳玲冷回應

2017-11-15

〔記者蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕柯市府頻強調公開透明，不過日前卻遭競選時期總幹事的國會觀察基金會董事長姚立明爆料，遠雄集團近日提出的同意書為妻子、北市前法務局長楊芳玲辭職主因；雙方連日為「真相」隔空交火，楊芳玲昨先高分貝回應，事實就是事實，認為對質很幼稚，北市長柯文哲則反諷楊「不需要為自己離開的理由講一大堆」。下午質詢時，柯再嗆楊不敢出面說清楚；楊芳玲則稍晚冷淡回應，不在其位、不謀其政，不願再針對柯任何話回應，沒必要互噴口水。

柯文哲因罵遠雄「貪婪財團」、遠雄董事長趙藤雄「一身酒氣」挨告，律師費由市庫支出廿三萬元。姚立明日前表示，妻子楊芳玲曾提醒柯文哲應該自己出，讓柯大為不滿。柯昨上午接受媒體訪問時指出，該怎麼支出法務局會簽上來，「我也不會跟你計較那個錢」，還撂下「離開就離開，不需要為自己離開的理由寫一大堆、講一大堆話」，暗指楊刻意放話。

柯文哲昨接受市議員鍾小平質詢時更指出，爭議的同意書為遠雄單方面送進來，律師團看了會提供意見，不是一個法務局長決定，是聽律師團意見決定。他並指事件由姚立明「轉述」，要就請楊芳玲直接出來講，「我知道她一定不敢」，會議有律師團、兩位副市長等人，大家都很清楚。鍾追問，針對同意書一事，楊芳玲是否說謊？柯曖昧答，「那是姚立明說的，不是楊」，指楊沒有出面講，怎麼能說她說謊。

柯要趙藤雄來談 遠雄︰趙無涉巨蛋事務

柯文哲也被議員問及與遠雄的談判進度。柯文哲表示，「我也覺得爛下去不是辦法，我想趙藤雄也休息夠了，我們這幾天會請陳副市長把趙藤雄找來」，最起碼合法安全，大家都可以接受，秉持公開透明把事情務實解決。對此，遠雄發言人楊舜欽回應，趙藤雄現在無涉巨蛋事務，目前也沒進公司上班，巨蛋事務都委由總經理級以上幕僚負責。