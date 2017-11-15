〈北部〉黃金河之花 原民樂舞劇公演

2017-11-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕知名劇場演員朱德剛娶阿美族太太，成了花蓮女婿，成立「八斗喜說演班」擔任團長，由花蓮縣文化局輔導、結合知名舞劇編導李明澤等，由豐濱新社部落的歌手舞思愛．羔露擔任女主角的原住民樂舞音樂劇「邦查．黃金河之花」，故事有立霧溪的淘金傳說，以及原住民族與漢族從排斥到融合的故事，歷經二年籌備將在本月廿三日上下午各演一場，免費索票。

主辦的花蓮縣文化局長陳淑美說，為了打造一部以花蓮原住民族為主角，媲美「歌劇魅影」、「貓」的舞台劇，連續向文化部爭取經費三年，才拿到一百多萬經費。她說，這齣音樂舞台劇的演出只是起點，接下來也會持續培育花蓮戲劇相關人才，目前初步是免票演出「試水溫」，未來也希望發展成可售票演出的大型舞劇。

舞劇「邦查．黃金河之花」經費不多，短短四個月時間趕鴨子上架，比正常的一年籌備期短得多，也讓朱德剛「壓力」不小，加上花蓮有關劇場演出的人才不夠，想從台北找人，立刻碰到車票、住宿等難題，喬檔期、排練時間也不足，但朱德剛仍有信心地說「相信當天的舞台呈現仍會有一定水準」，歌、舞、演一定是流暢融合，絕對會讓觀眾耳目一新，並帶出原住民傳統文化。

朱德剛說，舞劇設定在清代，「黃金河」來自立霧溪產沙金的傳說，來到東部落腳的漢人男子與阿美族少女相戀的故事，還用了金針、刺桐等花朵作為母愛、原民文化等象徵，希望觀眾從中看見「愛與包容」的力量。

朱德剛也說，這次團隊六十多人包括女主角舞思愛．羔露，以及劇場演員郭耀仁及林東緒主演，而花蓮高工原住民舞團舞者也參與演出，另有一半是來自台北的技術團隊，也感謝許多好友相挺。