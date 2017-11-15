〈北部〉陳俊雄契作有機米 稻米達人亞軍

2017-11-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院農業委員會農糧署舉行稻米達人冠軍賽，花蓮縣富里鄉稻農陳俊雄榮獲有機米組稻米達人亞軍。農糧署東區分署長陳啟榮說，東部地區有潔淨的水、土資源，一向以生產良質米聞名，近年積極輔導稻米產業進行結構調整，這次花東地區獲得達人賽前三名的農友都是稻米集團產區契作農友。

農糧署東區分署指出，水稻是國內種植面積最廣、農戶數最多的農作產業，近年鼓勵糧食業者或農會，成立稻米產銷契作集團產區與在地稻農契作生產，不但可以確保農民收益，更可引導農民用心投入栽培管理，生產符合健康、安全優質稻米；目前宜蘭、花蓮、臺東三縣稻米產銷契作集團產區廿一處，全年契作面積達一萬三千多公頃，佔全台稻米契作集團產區總面積五成以上。

這次在全國稻米達人賽榮獲有機米組亞軍的陳俊雄就是來自於稻米集團產區契作農友，東區分署指出，成立於一九九六年的富里有機米產銷班第一班，不僅是富里第一個生產有機米的產銷班，更是全國第一個力行有機米的產銷班，可以說是台灣農業發展有機米栽種的先驅；目前各區也積極投入行銷通路拓展，建立品牌形象各有特色，希望持續推動集團契作奠定東部地區稻米高品質的穩固基礎，並達到結合產、製、銷資源，創造農民、廠商及消費者三贏的局面。