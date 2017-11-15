〈北部〉三星新建飯店 停擺10年將復工

2017-11-15

天外天更名欣芮 獲補發建照

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕天外天國際育樂公司斥資四十六億元，在宜蘭縣三星鄉新建五星級的宜蘭喜來登天外天度假飯店，施工期間受到美國雷曼兄弟金融風暴影響，停擺近十年，新業主今年一月向縣府申請補發建照獲准，預計明年春節後復工，飯店也更名為欣芮國際度假酒店，還打算把玉皇大帝神尊請到飯店「坐鎮」祈求順遂。

宜蘭喜來登天外天度假飯店新建案，原由天外天國際育樂公司與力新資產管理公司共同投資，當時看準雪隧通車商機，想在宜蘭插旗，民國九十六年動工後，九十七年雷曼兄弟控股公司爆發財務問題，力新是雷曼子公司，資金周轉不靈，飯店建築物已見雛型，卻無力繼續施作，工程從此停擺，任由雜草叢生。

飯店後來由欣芮國際開發公司接手，欣芮申請補發建照，九月獲得核准，現已辦理工程發包，飯店占地十．三公頃，有六棟建築共二○二間客房，是宜蘭縣近幾年來大型飯店開發案之一。

新團隊請玉帝 未來坐鎮飯店

坊間盛傳，宜蘭喜來登天外天度假飯店基地，高於主祀玉皇大帝的草湖玉尊宮，又取名「天外天」，似乎不把「天公」放在眼裡，施工期因此歷盡波折，新的開發商接手後，決定更名為欣芮國際度假酒店，新團隊專程到草湖玉尊宮祈福。

欣芮國際開發公司董事長劉貴富說，開發團隊為表達對「天公」的尊重，十月底到草湖玉尊宮擲筊，獲得玉皇大帝「神諭」，同意在酒店完工，把分靈神像帶到酒店奉祀保佑平安；劉富貴說，飯店朝向國際品牌高標準設計，完工營運後，可望帶動地方發展。

宜蘭縣政府建設處指出，飯店業主申請建照獲准通過，縣府已在九月發出建照，施工期間，建設處將依法行政持續監督。