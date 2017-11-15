〈北部〉花蓮溫泉季18日開跑 37天泡湯享優惠

2017-11-15

航空公司推出超值行程

〔記者王峻祺／花蓮報導〕邁入第十二年的花蓮溫泉季即將開跑，十八日正式啟動「溫泉專車」，為期卅七天的溫泉季活動，除與華信、立榮航空合作推出國內航線機加酒「三天兩夜」專案外，一日遊含午餐費用也只要六百五十元，就能到知名瑞穗或安通溫泉享受泡湯樂趣。

花蓮觀光溫泉專車週六上路，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會、玉里鎮、瑞穗鄉溫泉業者合作，推出花蓮溫泉季及觀光溫泉專車，並提供「瑞穗溫泉區」、「安通溫泉區」兩條一日遊路線，希望帶動花蓮今年的泡湯熱潮。

為期卅七天的溫泉季活動一連持續至十二月廿四日，預計結合縱谷景點、美食特色，發展深度套裝旅遊，業者今年另與立榮、華信兩家航空公司，聯手祭出三天二夜包含來回機票、兩晚住宿、泡湯及機場接送服務，二人同行每人不用四千元。

花蓮縣長傅崐萁表示，花蓮溫泉遠近馳名，「溫泉專車」已邁入第十二年，「套餐式遊程」結合溫泉、美食及縱谷相關旅遊景點，除安排一日遊行程，另有國內機加酒自由行套裝超值行程，盼能吸引國內外遊客造訪。

傅崐萁另爭取浪漫台九線

傅崐萁在力推溫泉季之餘，也強調花東台九線沿線有眾多客庄，西部浪漫台三線獲中央挹注一百億經費支持發展，期許東部客家鄉親也能受到同樣重視，將積極爭取浪漫台九線提案，營造東部特有的客庄文化。

觀光處代理處長彭偉族指出，溫泉季活動整合觀光業者及溫泉、美食行銷花蓮，希望能讓外地旅客及在地民眾親身體驗泡湯樂趣，帶動花蓮泡湯風潮；一日遊行程採預約報名、八人以上即發車，主要自花蓮火車站出發，依路線分別遊憩東大門夜市、觀光糖廠、林田山文化園區及瑞穗鄉、玉里鎮溫泉區等地。

他說，二人成行的三天兩夜國內機加酒超值行程，每人只要三千九百九十九元起，行程內已包含台北─花蓮、高雄─花蓮或台中─花蓮的來回機票，相當優惠，旅遊資訊可至花蓮觀光資訊網或電洽瑞穗溫泉區專線（03）8466898、安通溫泉區專線（03）8513758~9查詢；三天兩夜遊程報名及諮詢專線0984350326、網址:www.gogohtour.com。