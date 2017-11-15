〈北部〉怕夾娃娃機藏毒 竹縣警將加強查緝

2017-11-15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕夾娃娃機店如雨後春筍般大爆發，民國黨籍新竹縣議員邱靖雅擔心這些店就林立在學校周邊，會不會讓小朋友樂不思「飯」，把父母給的早餐錢拿去「孝敬」夾娃娃機？更擔心近來走「可愛風」的新興毒品，會不會就暗藏在這些夾娃娃機內，年輕孩子誤為是贈品而「中毒」染上毒癮？她用「不要不要」表態反對毒品除罪化，縣長邱鏡淳也表認同。

新竹縣警察局局長張榮興說，目前全縣夾娃娃機店共有九十六家，分布在學校附近，會不會造成青少年學子們在這裡逗留，以致讓新興毒品如：毒咖啡、毒奶茶、棒棒糖、毒郵票、甚至是神仙水等偷偷摻雜其中，警方會加強查察。

縣府教育處處長劉明超說，他們會跟警方、校外會一起配合防範毒品入侵校園，校內也會請老師加強教育、輔導等，讓學生了解毒品對健康的危害，也宣導減少學生沉迷在夾娃娃機之類的遊戲機上面。

邱靖雅也質疑縣府的毒品危害防制中心是湊合成軍，相關的經費預算有限，以致很多人都說新竹縣毒防中心根本是空殼、毫無作為。

縣府衛生局局長殷東成說，毒防中心是網狀的合作方式，包括勞工、社政、衛生、教育、警察等單位，明年度的整體經費將近一千三百多萬，各局處約有廿二個人力投入防制工作。針對前述議員和警方關切的重點，也是該中心未來努力的方向。