〈北部〉零安樂死 苗栗動物收容將爆滿

2017-11-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣動物保護防疫所平均每月舉辦二至四場流浪動物送養活動，雖許多民眾前往，但實際認養情況卻明顯下滑；自從今年二月十六日起全台實施零安樂死政策後，苗縣動防所也面臨收容超額的困境，且民眾棄養情況也提高，雖政策盼給讓貓狗有更多生存機會，卻也衍生許多問題。

根據行政院農委會統計，苗栗縣動物防疫所最大收容量為一百四十隻，在九月曾收容一百三十七隻，平均所內自然死亡率約十一％，認養率平均約七十％。自從零安樂死政策上路後，有些民眾會因為貓狗送到所內不會被撲殺因而棄養，再加上民眾通報捕捉，使得所方在人力及空間都逐漸吃緊。

三階段措施 盼提高認養

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，所方推動三階段措施，首先是落實教育宣導，至各國中小進行生命教育課程，希望動保觀念從小扎根，每年也舉辦一百四十幾場下鄉巡迴施打狂犬疫苗並植入晶片，建立「認養不棄養」的觀念，針對棄養最高開罰至二十萬元；其次則是採取人道精確捕捉，只抓具攻擊性的犬隻，控制捕捉數量；同時也陸續在縣內十八鄉鎮巡迴舉辦送養活動，平均每月二至四場，另也輔導工作犬至機構服務等，希望提高認養機率。

苗縣動防所目前每日配有二至三名獸醫師及兩名清潔人員維護犬隻生活環境。但動防所保護收容課長潘翊誠強調，目前在動物源頭管制顯然無法跟上零安樂死政策，許多犬隻被送至收容所後，常會因環境不熟而互相攻擊，若再持續增加收容，生存條件會更糟。

已申請補助 將增設貓舍

所方已向農委會申請兩千三百萬元補助，將增設貓舍及生命教育視聽室，另也會爭取三千五百萬元經費擴建園區，使收容數量提升至三百隻，並增建寵物公園，讓狗狗有更好的活動空間。