〈北部〉安東青創基地啟用 發展虛擬實境

2017-11-15

〔記者陳昀／桃園報導〕市府青年事務局斥資四千萬元，在桃園區安東街成立的「安東青年創業基地」昨天啟用，是「亞洲．矽谷」計畫的第一個青創基地，微軟公司也提供各項軟硬體設備，協助青創團隊發展AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）等技術。

市長鄭文燦表示，安東青創基地已甄選首批八組新創團隊進駐，開發領域包含VR、MR、物聯網等，另引進微軟「孵化器」學習課程，包括Azure雲端運算、資料庫系統、雲端科技建置、大數據分析、MR課程，並提供最新VR、MR頭戴型顯示裝置及互動設備。

青年事務局長陳家濬指出，「外國專業人才延攬及僱用法」、「產創條例」修正法案已在立院三讀通過，安東青創基地將結合完整的資金引介、一對一業師輔導、產學媒合、市場對接等輔導機制，大幅降低新創團隊在設備及技術上的門檻，協助盡早投入市場、搶得先機。

安東青創基地位於桃園區安東街一一一號，佔地三百四十坪，前身是警察宿舍、衛生局倉庫，因建築老舊而閒置，由於從桃園火車站步行到此只要八分鐘，青年事務局重新打造為主題創業基地，內部有新創團隊辦公室八間、開放式共同工作空間，以及VR、MR體驗室各一間與創客室、演講教室各一間。

首批進駐團隊之一的「跨視代科技」經營的是大型典禮、運動賽事的VR轉播，執行長陳文昭說，目標為發展國外正夯的「Social VR（具社群功能的虛擬實境）」，在虛擬實境增加更多互動性，像是在觀看時能和朋友同步語音聊天、傳訊息討論等，因為看準「亞洲．矽谷」的發展，並期待能大幅擴展國際業務及獲得資金機會，決定進駐安東青創基地進行研發。