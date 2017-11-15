〈北部〉夾娃娃機須繳娛樂稅 違者最少罰5倍

2017-11-15

〔記者陳昀／桃園報導〕近來夾娃娃機專門店再度捲起風潮，「抓寶店」如雨後春筍般冒出，從去年底的八十家到上月底已暴增到近三百家，大小店面擺設的機台從十幾台到數十台不等。對此現象，市府地方稅務局長林延文昨天表示，夾娃娃機或「選物販賣機」都需課娛樂稅，違者可處五至十倍罰鍰；經濟發展局長朱松偉也說，將全面清查店家的商業登記證，預計年底前完成。

據地方稅務局（簡稱地稅局）統計的登記資料，去年底時，全市僅有八十家夾娃娃機專門店，總計一四四四台夾娃娃機，而至上月底已暴增到二九○家、五一六五台，每月徵收稅額也從廿一萬增為八十八萬九千餘元。

地稅局專門委員唐美蓮表示，夾娃娃機過去受「電子遊戲場業管理條例規範」，有營業條件及設置地點等規範，但新興的「保證取物」夾娃娃機就歸類為「選物販賣機」，少了限制後即大量興起，且各縣市都有類似情形。

每台每月約200元 依地區有高低之分

林延文表示，雖然選物販賣機和夾娃娃機受不同規範，但都屬娛樂稅法的課稅範圍，每台每月需課約二百元娛樂稅，且依地區熱鬧與否也有高低之分。

林延文說，擺放設備的夾娃娃機業者，必須在營業前向地稅局辦理登記並報繳娛樂稅，若未依規定辦理登記，將依法處一萬五千元以上、十五萬元以下罰鍰；漏繳娛樂稅，除了會被追討稅款外，也會依應納稅額處五倍至十倍罰鍰，提醒業者自動補繳，若經查獲將兩者擇一從重處罰，詳情可電洽地方稅務局：3326181轉2477、2474。

是否有商業登記 經發局全面普查

在商業登記部分，朱松偉指出，經發局將全面普查、區別屬電子遊戲機的夾娃娃機或屬一般商業的選物販賣機，年底前會完成。

經發局商業發展科科長廖振宏說，第一波會配合教育局完成校園周邊的普查，再擴大到全市，「選物販賣機」業者若未完成登記，又沒在限期內改善，可按次處罰一萬至五萬元。