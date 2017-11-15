〈北部〉花蓮改善偏鄉醫療 明年推區域聯防

2017-11-15

擬採用聯合值班 衛福部力推

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫會議，昨天起一連兩天在花蓮登場，來自全國廿二個縣市百位衛生、醫療單位人員到場，衛生福利部醫事司長石崇良致詞時除肯定各區醫療網執行成果，也提到區域聯防模式，擬採用聯合值班方式，讓醫院在缺乏醫事人員人力之際，可自另一家醫院尋求臨時救兵，希望明年可在全國推行。

石崇良說，因應少子化、高齡化社會、多重慢性疾病等趨勢，健康照護模式也在更新，不再是以醫院為基地，而是社區居家為基礎，並朝持續性照護、輔以遠距醫療為發展趨勢；而醫療區資源整合計畫不僅是以人為中心的多元化整合性健康照護為目標，同時垂直整合醫院與社區間的銜接照護，攜手營造更佳的醫療環境、照護品質。

而醫療網醫源整合計畫的重要任務之一，石崇良說，是建立整合性社區醫療照護模式與網絡，在以人為中心的整合性健康照護中，由衛生局輔導建置以病人為中心的跨層級與多元機構間的照護模式；另外，在醫院與社區間的醫療垂直整合銜接照護模式，則是由醫院承辦，以安寧、多重慢性病及嚴重失能病人為對象，結合醫院及社區責任醫師的照護，減少住院急診利用率、延緩或降低失能，減少無效醫療。

急重症緊急醫療網 獲補助建置

花蓮縣衛生局長李宏滿說，花蓮縣南北幅員廣大，人口少，且老化嚴重，醫療院所主要集中在北區，部分地區僅有衛生所及少數的基層診所，缺乏專科醫師提供醫療服務，為此衛生局建置偏鄉急重症緊急醫療網，透過中央補助的一億五千萬元經費，投入「觀光地區急診醫療」、「偏遠地區急診」、「醫療偏遠地區急重症」、「兒科急診」等服務。

全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫成果發表會是由花蓮縣衛生局主辦，花蓮慈濟醫院承辦，除了各區人員相互交流，會議中也有許多衛生、醫療專業的學者、專家，針對各醫療網實施成效及未來方針提供建議，不僅有利於在未來營造更佳的醫療環境、照護品質，同時也激發出許多為健康產業加值的想法。