〈北部〉礁溪市地重劃案 縣府廢止2家自辦

2017-11-15

朝公辦挺進 代縣長：堅持立場

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪休閒渡假區市地重劃案公辦、自辦爭議不斷；縣府決定朝公辦方式辦理，今年再度提出公辦預算一億四千萬元，並經內政部預審通過，宜蘭縣代理縣長陳金德並依據內政部新修正法令，廢止兩家自辦籌備會設置；陳金德說，縣府堅持公辦立場沒有模糊空間。

礁溪都市計畫休閒渡假區市地重劃總面積約二十三．五三公頃，範圍包含五峰段及忠義段部分土地；宜蘭縣政府曾在民國一○○年與一○五年，編列兩次公辦市地重劃預算送議會審查，都遭到刪除；今年再提市地重劃計畫書，並於十月三十日經內政部預審核定，縣府再度提出一億四千萬元公辦預算，並廢止民間兩家自辦籌備會的設置。

經過8年 前兩度送議會被刪

陳金德說，從九十八年計畫審議通過後，已經過八年時間，縣府立場一直都是採取公辦態度，十月三十日，縣府將公辦程序報請內政部預審通過，細部設計已經完成，並已完成預算編列，待預算審查通過，就能進行地上物查估和招標作業等。

「宜蘭縣政府針對此案公辦的立場，絕無模糊空間。」陳金德指出，內政部七月二十七日修正發布「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，其中籌備會發起的要件、資格和程序都已經不同，而且籌備會申請籌備所依據的都市計畫案名及範圍，也都跟變更後的都市計畫不同，因此廢止原本兩家自辦市地重劃的籌備會，昨天廢止函已經寄出。

縣府地政處指出，原本一○四年經評估重劃後地價約每坪十五．五萬元，民眾重劃負擔比例計算為四十四．九％，土地可分回比例五十五．一％，自辦業者提出負擔比例是四十四％，分回比例是五十六％，後來參考內政部一○五年買賣實價登錄案例，公辦市地重劃負擔評估可以降到四十三．五％，土地分回率提高為五十六．五％，更能保障土地所有權人權益。

縣府地政處表示，公辦公共工程由縣府負責，品質要求與後續設施管理維護都是縣政府責任，比較會有保障，民間自辦的話，重劃完成後業者就走人，公共設施後續的維護較有疑慮，找不到人負責。

議員支持自辦 指預算難過關

礁溪當地縣議員吳宏謀說，上次議會審預算時，不分藍綠多數議員都是支持自辦，這次預算要過恐怕還是有蠻大的困難，以前的自辦和現在的自辦已經不一樣，所有設計都是由縣府委託設計公司辦理，也是由縣府控管監督，重劃後地主分回來的土地還比公辦多，地主也支持自辦，縣府財政困難還籌措財源編列預算公辦，不如自辦更有效率。