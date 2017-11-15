〈北部〉公道三都計案 竹市：通過就拆遷

2017-11-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市竹光路銜接景觀大道的公道三新闢道路計畫案到底能否執行？包括市議員陳啟源、許文棟及鄭正宗和陳清全昨天都在議會業務質詢時關注此議題，要求市府加快腳步。

市府都發處表示，竹光路銜接景觀大道的公道三新闢道路工程，全長七百公尺，其中有五百公尺因位在連續三個彎道上，恐增加行車危險性，市府進行都市計畫變更設計，採取直線方式開闢道路，並在民國九十七年獲市議會支持，但此計畫案除需經竹市都計委員會通過，仍需經內政部都市計畫委員會審查通過，一旦通過，就會依規辦理安置拆遷補償作業，也期許兩年內就能通過內政部都市計畫變更作業。

都發處表示，公道三都市計畫案正進行都市計畫變更作業，八日經內政部都委會專案小組第三次會議審議完成，初步建議將由內政部辦理聽證作業，廿一日召開內政部都委會大會審議，應該會有最後結果。

市府在此期間仍會持續與與少數住戶溝通說明，讓市民期待的公道三計畫道路能早日開通，解決此段道路壅塞瓶頸，市府針對公道三案今年也編列近九億元的用地市價徵收和地上物拆除補償經費。

都發處表示，針對路線範圍內的住戶都已擬定安置計畫，且為讓民眾了解此案辦理進度、路線方案及後續市價補償、領地安置計畫等內容，今年一月已針對涉及徵收補償的地主與住戶進行多次家戶拜訪，在需拆遷的七十六戶及兩百零二名地主中，只剩下六名住戶不同意拆遷，九成以上住戶支持市府所提的直線路線方案，並接受市價補償或領地等安置計畫。