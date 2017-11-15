〈北部〉藍占人數優勢 大砍研考會預算1529.2萬

議會昨起審查市府明年度預算
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨起審查市府明年度預算，大會聯席會議首先審查研究發展考核委員會（簡稱研考會）預算，雖然研考會的預算僅九三五六．七萬元，朝野仍出現猛烈攻防，兩黨都發出甲級動員，在國民黨團的人數優勢下，大會刪除市民手冊等三筆預算共一五二九．二萬元，另擱置八筆預算共四一六．四萬元，被刪除、擱置的預算達二十．八％；民進黨團對被刪除的預算保留發言權，希望在二讀時翻案。
藍綠兩黨甲級動員 猛烈攻防
被刪除的三筆預算都是由國民黨籍議員提出，民進黨議員提出擱置反制，因為大會須先處理擱置案再處理刪除案，國民黨均以人數優勢否決擱置案，隨後通過刪除案。
其中，「公民參與的特殊性與推案動機委託研究案」預算二三四．二萬元，國民黨籍議員黃敬平、舒翠玲、詹江村、陳麗莉、劉茂群、梁為超都認為編列浮濫，容易形成民粹；國民黨議員徐其萬說，常有里長發動里民投票，形成大者恆大寡占情形，最後詹江村、梁為超提議刪除預算，無盟議員也認為，在公民參與、審議式民主沒準備好前不宜實施，主張刪除。
民進黨議員蔡永芳、張肇良力主參與式預算能讓人民多一個表達窗口，對各區發展有幫助，雙雙主張擱置。
「智慧城市委託研究案」九十五萬元預算刪除案由國民黨籍議員謝彰文提出，她認為桃園發展智慧城市已經相當成熟、方針明確，沒必要再編列委託研究預算；但張肇良認為智慧城市研究一日數變，舊計畫跟不上新時代，也建議將預算擱置。
另，梁為超提案刪除市民手冊一千兩百萬元經費，梁為超、謝彰文認為，目前是資訊、環保時代，沒有必要花費這麼多錢印製市民手冊，免得最後還是流入回收場；民進黨議員李光達、呂林小鳳、黃景熙、劉仁照、蔡永芳、張肇良都認為紙本還是有其必要性，尤其是長者不見得會用網路，主張擱置。
研考會另有8筆預算 遭擱置
此外，大會另擱置研考會八筆預算，分別是創新提案審查費五．二萬元、參與式預算出席費二十四萬元、公共政策調查業務費一五○萬元、參與式預算業務費七十四萬元、創新提案獎勵六．五萬元、替代役宿舍維修一萬元、六等七階約聘人員待遇六十六．六萬元及重大建設計畫績優人員出國八十九．一萬元，共四一六．四萬元。