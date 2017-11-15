〈中部〉慢遊大甲溪 品嘗在地好滋味

2017-11-15

〔記者歐素美／台中報導〕大甲溪觀光文化祭開鑼！去年大甲溪十大景點票選，獲得全台卅多萬民眾熱情參與，今年台中市觀光旅遊局結合「慢活」與「食材」，以慢活山城及快意海線為主題，推廣大甲溪觀光，讓遊客感受山線及海線不同的旅遊體驗。觀光旅遊局長陳盛山並表示，將打造新社成為國際慢城，串聯苗栗南庄、三義、嘉義大林等，帶動中部慢城運動。

觀光旅遊局昨召開「大甲溪觀光文化祭」記者會，觀光旅遊局長陳盛山與新社千樺花園餐廳主廚張祐宗等合作，利用在地的海藻豬及蘋果等食材端出美味料理，供來賓品嚐。

陳盛山表示，今年是「山城慢活旅遊年」，將以「慢食、慢活、慢遊」理念推廣山城旅遊！以新社為中心，打造國際慢城，結合山城地區的餐廳與青農、小農，從產地到餐桌，將在地產業連結在一起，以提供當季食材形成特色，並延伸到東勢、谷關、大坑等，將遊程包裝出來，吸引外地遊客前來long stay，並進一步與苗栗南庄、三義、嘉義大林等串聯，形成中部慢城運動。

觀旅局表示，今年大甲溪文化祭的主題，分成慢活山城及快意海線兩大主題，除融入大甲溪沿線豐富的美味食材，如和平區鱘龍魚、新社區香菇、豐原區葫蘆墩米、神岡區神農蛋、外埔區海藻豬、大甲區芋頭、大安區青蔥等，並將與社區及旅遊業者合作，推出慢遊行程。

其中，快意海線部分，將與大呷麵本家、阿聰師的糕餅觀光工廠及大安區東安社區發展協會結合，本週起分十梯次，推出五百人次體驗遊程，帶領遊客到東安社區，利用在地食材大安蔥及飛天豬等做飯糰，或至大呷麵本家DIY芋頭麵等，再到高美濕地看夕陽，或到外埔參觀海藻豬農場。