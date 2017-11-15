〈中部〉彰縣蓋火葬場 魏明谷︰刻不容緩

2017-11-15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議會昨天進行縣政質詢，空污與火化場再度成為焦點，縣長魏明谷強調，彰化興建火葬場話題敏感，但一定要做；空污是明年台中選戰議題，相信台中市長林佳龍也會有壓力，他將透過中彰投苗治理平台來持續反應！

縣議員陳光輝昨天在縣政質詢時提到，彰化沒有火化場，都要送到鄰近縣市，但現在雲林縣也拒收了，造成西南角居民苦不堪言，不是要到台中、南投就是嘉義，真是太遠了；縣議員賴清美則是要求魏明谷要當「領頭羊」，捍衛縣民的健康。

魏明谷針對議員的質詢強調，彰化縣興建火葬場一事，早已刻不容緩，將會持續與地方民眾溝通，但是因為以往只要可能地點一曝光，就會被民眾抗爭，而公墓用地又是鄉鎮市公所管理，不可能不和地方溝通，因此在話題敏感下，火葬場一定要興建，這是責無旁貸之事。

至於有關空污部分，魏明谷則表示，台中火力發電廠（以下簡稱中火）位於台中市轄區，彰化縣政府對其沒有行政管轄權，無法直接要求，但因目前已成立「中彰投苗縣市治理平台」，可以透過此一平台來向台中市反映。除此之外，魏明谷也認為，空污將是明年選戰重要議題，相信台中市長林佳龍也會有壓力，一定會想辦法來處理。

魏明谷也指出，以前中火回饋金都給地方作為活動經費，他上任後，認為這些回饋金都是「性命錢」，堅持用在鄰近中火的和美、線西、伸港，也購入全國第一台肺功能的篩檢巡迴車，進行居民肺功能篩檢，當收集大數據與流行病學的研究，如果確認其中的因果關係，彰化縣政府會出面，代表縣民向中火爭取權益。