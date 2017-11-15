〈中部〉美食佐景點 日月潭推優惠餐券

2017-11-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火節甫結束，為延續秋冬旅遊潮，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）推出旅行餐券，透過美食串聯景點，讓遊客以優惠餐券「吃吃的玩」，其中還有「忠貞泡飯」、「龍鳳套餐」、「西式臭豆腐」（見圖，記者劉濱銓攝）等美食，並有單身與情侶路線滿足不同需求，另外，潭區夜航近期也推出優惠，現場購票並打卡，不分平假日一律四百元，盼再衝出一波旅遊人氣。

餐券免費兌換阿婆茶葉蛋

日管處表示，旅行餐券單人路線「吃吃尋愛」，遊客可到埔里管理站，品嘗以蔬果入料的La Bello酸甜蔬果冰淇淋，再到潭區龍鳳宮求姻緣，至水社吃由總統魚與雞肉組成的龍鳳套餐，下午茶則是耶穌堂的甜蜜鬆糕，搭船遊玩伊達邵後，返程則可到水社梅荷園品嘗「忠貞泡飯」，認識早期老蔣隨扈憲兵崗哨，體驗茶湯泡飯「忠貞」精神，餐食原價六六八元，餐券則只要四六○元。

旅行餐券雙人路線為「饗戀山城」，行程為在水里車埕體驗木工，享用蔬食定食雙人套餐，在園區逛累了則可嘗試以杯裝帶著走，或用西餐擺盤的西式臭豆腐，結束後再到水里市區品嘗什錦麵，再到蛇窯或前往集集，原價二人一四二○元，餐券只要一千一百元。

日管處說，旅行餐券免費兌換阿婆茶葉蛋，網路販售至年底，餐券效期到明年六月底，完成購票後可到埔里、車埕管理站兌換實體票券，詳情可上官網www.sunmoonlake.gov.tw，或「南投好好玩」、「雄獅旅途中」網站購票。

夜航現場購票打卡僅400元

另外，時隔廿七年重啟的日月潭夜航（見圖，記者劉濱銓攝），業者推出不分平假日，只要現場購票並於臉書打卡，原本平日五百元、假日七百元的夜航船票，一律只要四百元，還會施放迎賓煙火，船上餐食、音樂則照常提供。