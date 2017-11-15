〈中部〉議員質疑王祿仔場氾濫 嘉縣府擬檢舉獎金

2017-11-15

業者賣高價保健品 誇大療效

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議員吳思蓉昨在定期會縣政總質詢時，指縣內「王祿仔場」（台語，指用誇大不實方式行銷劣、偽藥品或保健食品的場所）氾濫，業者販售高價保健食品，誇大療效，搭配贈品來推銷獲取暴利，縣府應查辦；縣長張花冠回應，由相關局處研擬檢舉獎金，嚴查取締王祿仔場。

議員指家人花錢無效且傷身

吳思蓉說，大林鎮內常有王祿仔場，拉老人家參加，購買不知是否合法的保健食品，她母親生前常去王祿仔場，買了每瓶兩千多元共四十八瓶保肝保健食品，最後仍因肝癌過世；她強調，雖已多次要求查辦，但未見效果，縣府應擬辦法，保障縣民健康。

出身水上鄉的縣議員林緗亭表示，檢舉獎金會有一定效果，還須各單位橫向聯繫，如由消防、經發等單位針對推銷場所設施安全、有無開立發票收據等聯合稽查，讓業者無法生存，她的祖母參加王祿仔場，購買保健食品，不依醫生指示用藥，反而讓腎臟功能下降，幾乎洗腎。

衛局：蒐證不易 須各單位聯合稽查

嘉縣衛生局長許家禎說，稽查人員進場稽查時，若業者販售的是合法食品，且不提療效，就不違法，因稽查人員非司法警察，蒐證不易，難以查辦，須靠各單位聯合稽查，該局正擬定自治條例，將檢舉獎金納入。

檢舉400多場次 僅裁罰2件

嘉縣衛生局藥物暨食品管理科長劉智魁表示，今年接獲檢舉進行追查的王祿仔場有四百多場次，裁罰兩件，這類案件可依藥事法、食品安全衛生管理法裁罰，舉例說，業者若稱「吃了身體會不錯」並不違法，若說「可降膽固醇或癌症吃了會好」，就屬廣告誇大不實、宣稱療效，可裁罰，若民眾對購買的藥物、保健食品有疑慮或服用後身體不適，可送藥食科確認是否合法。